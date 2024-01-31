Названо 10 найдоступніших туристичних напрямків 2024 року

Планування відпустки не завжди здається розумним, якщо грошей мало, але подорожі не обов’язково мають бути дуже дорогими. У світі є безліч місць, де вам не доведеться витрачатися. Розповідаємо про найдоступніші місця для цьогорічних подорожей.

Як повідомляє TimeOut, E-commerce бренд WeThrift провів дослідження та оцінив доступність транспорту, відвідування туристичних пам’яток та проживання, а також вартість місцевих делікатесів та повсякденної їжі, щоб визначити, які напрями по всьому світу є найбільш доступними.

Перше місце посіла столиця Індії Нью-Делі, набравши 69,2 бала з 80 за індексом WeThrift. Страва “Олія чікен” та місцева страва чаат обійдуться всього в 2,40 долара. Транспорт тут також дуже дешевий. Крім того, вартість проживання у вихідні становила лише близько 49,40 долара.

Ханой у В’єтнамі посів друге місце, де середня ціна поїздки на громадському транспорті становила лише 0,29 долара. На третьому місці опинився Каїр, де ціна напою в середньому становить 1,34 долара, а квитки на атракціони коштуватимуть приблизно 48,15 долара.

Список із 10 найдоступніших туристичних напрямків на 2024 рік виглядає так:

Нью-Делі, Індія;

Ханой, В’єтнам;

Каїр, Єгипет;

Стамбул, Туреччина;

Хургада, Єгипет;

Балі, Індонезія;

Бангкок, Таїланд;

Марракеш, Марокко;

Пхукет, Таїланд;

Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

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