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Названо 10 найдоступніших туристичних напрямків 2024 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 найдоступніших туристичних напрямків 2024 року
Unsplash

Планування відпустки не завжди здається розумним, якщо грошей мало, але подорожі не обов’язково мають бути дуже дорогими. У світі є безліч місць, де вам не доведеться витрачатися. Розповідаємо про найдоступніші місця для цьогорічних подорожей.

Як повідомляє TimeOut, E-commerce бренд WeThrift провів дослідження та оцінив доступність транспорту, відвідування туристичних пам’яток та проживання, а також вартість місцевих делікатесів та повсякденної їжі, щоб визначити, які напрями по всьому світу є найбільш доступними.

Перше місце посіла столиця Індії Нью-Делі, набравши 69,2 бала з 80 за індексом WeThrift. Страва “Олія чікен” та місцева страва чаат обійдуться всього в 2,40 долара. Транспорт тут також дуже дешевий. Крім того, вартість проживання у вихідні становила лише близько 49,40 долара.

Ханой у В’єтнамі посів друге місце, де середня ціна поїздки на громадському транспорті становила лише 0,29 долара. На третьому місці опинився Каїр, де ціна напою в середньому становить 1,34 долара, а квитки на атракціони коштуватимуть приблизно 48,15 долара.

Список із 10 найдоступніших туристичних напрямків на 2024 рік виглядає так:

  • Нью-Делі, Індія;
  • Ханой, В’єтнам;
  • Каїр, Єгипет;
  • Стамбул, Туреччина;
  • Хургада, Єгипет;
  • Балі, Індонезія;
  • Бангкок, Таїланд;
  • Марракеш, Марокко;
  • Пхукет, Таїланд;
  • Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

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