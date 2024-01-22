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Названі найдешевші та найдорожчі міста для туризму у 2024 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найдешевші та найдорожчі міста для туризму у 2024 році
depositphotos.com

Команда Wethrift, яка допомагає робити дешеві покупки онлайн, проаналізувала вартість подорожей 2024-го. У результаті видала пачку топів з найдешевшими та найдорожчими напрямками та розвагами.

Фахівці дивилися на десяток важливих критеріїв: кількість та вартість прямих перельотів із різних країн, доступність транспорту, ціни на житло, їжу, пам’ятки та інше.

Найдешевшими містами виявились:

  • Нью-Делі (Індія),
  • Ханой (В’єтнам),
  • Каїр (Єгипет),
  • Стамбул, (Туреччина),
  • Хургада (Єгипет)

Найдорожчими:

  • Флоренція (Італія),
  • Белфаст (Велика Британія),
  • Сідней, (Австралія),
  • Нью-Йорк, (США),
  • Лондон, (Велика Британія).

За доступними розвагами та пам’ятками рекомендують їхати до Каїру, Хургади та Ханойу. Розщедритися доведеться в Стамбулі, Ріо-де-Жанейро та на Пхукеті.

Повний рейтинг із детальною інформацією можна знайти за посиланням.

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