Названі найдешевші та найдорожчі міста для туризму у 2024 році

Команда Wethrift, яка допомагає робити дешеві покупки онлайн, проаналізувала вартість подорожей 2024-го. У результаті видала пачку топів з найдешевшими та найдорожчими напрямками та розвагами.
Фахівці дивилися на десяток важливих критеріїв: кількість та вартість прямих перельотів із різних країн, доступність транспорту, ціни на житло, їжу, пам’ятки та інше.
Найдешевшими містами виявились:
- Нью-Делі (Індія),
- Ханой (В’єтнам),
- Каїр (Єгипет),
- Стамбул, (Туреччина),
- Хургада (Єгипет)
Найдорожчими:
- Флоренція (Італія),
- Белфаст (Велика Британія),
- Сідней, (Австралія),
- Нью-Йорк, (США),
- Лондон, (Велика Британія).
За доступними розвагами та пам’ятками рекомендують їхати до Каїру, Хургади та Ханойу. Розщедритися доведеться в Стамбулі, Ріо-де-Жанейро та на Пхукеті.
Повний рейтинг із детальною інформацією можна знайти за посиланням.