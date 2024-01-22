Названі найдешевші та найдорожчі міста для туризму у 2024 році

Команда Wethrift, яка допомагає робити дешеві покупки онлайн, проаналізувала вартість подорожей 2024-го. У результаті видала пачку топів з найдешевшими та найдорожчими напрямками та розвагами.

Фахівці дивилися на десяток важливих критеріїв: кількість та вартість прямих перельотів із різних країн, доступність транспорту, ціни на житло, їжу, пам’ятки та інше.

Найдешевшими містами виявились:

Нью-Делі (Індія),

Ханой (В’єтнам),

Каїр (Єгипет),

Стамбул, (Туреччина),

Хургада (Єгипет)

Найдорожчими:

Флоренція (Італія),

Белфаст (Велика Британія),

Сідней, (Австралія),

Нью-Йорк, (США),

Лондон, (Велика Британія).

За доступними розвагами та пам’ятками рекомендують їхати до Каїру, Хургади та Ханойу. Розщедритися доведеться в Стамбулі, Ріо-де-Жанейро та на Пхукеті.

Повний рейтинг із детальною інформацією можна знайти за посиланням.