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Туристам розповіли про погоду в Хургаді та Шарм-ель-Шейху на наступний тиждень

Гліб Парфененко
Туристам розповіли про погоду в Хургаді та Шарм-ель-Шейху на наступний тиждень

Метеорологічне управління Єгипту розповіло про погоду на тиждень. Погода буде помірною у Великому Каїрі та Нижньому Єгипті (Каїр, Олександрія та все узбережжя Середземного моря), спекотною на північному Синаї (Шарм-ель-Шейх).

При цьому температура морської води на пляжах Хургади та Шарм-ель-Шейха триматиметься на позначці між +25 і +26 ° C, що цілком комфортно для купання численних туристів. Готелі забиті відпочиваючими під зав’язку, місць не вистачає через великий попит у України та Росії через оголошені «ковидні канікули».

Як зазначили синоптики, вдень на більшій частині країни, особливо на популярних курортах, температура триматиметься в середньому на позначці +29°C, а вночі +23°C. Більшу частину тижня спека супроводжуватиметься північним вітром та помірними хвилями. На Середземноморському узбережжі Єгипту встановиться прохолодніша погода – в середньому +27°C вдень та +22°C вночі.

Прогноз погоди на найближчий тиждень на єгипетських курортах та в туристичних провінціях наступний:

вдень/вночі °C

Каїр +27/+18
Олександрія +26/+20
Порт-Саїд +27/+20
Суец +27/+18
Нувейба +30/+23
Таба +26/+20
Монастир Сант-Катрін +24/+10
Шарм-ель-Шейх +29/+23
Хургада +29/+22
Марса Алам +28/+22
Ель-Файюм +28/+19
Луксор +33/+20
Асуан +33/+21

Перелічимо кілька кроків, які можна зробити, щоб захистити шкіру на сонці Єгипту:

  1. Перед тим, як відправитися на пляж чи екскурсію, дізнайтесь прогноз погоди.
  2. Використовувати сонцезахисний крем. Наприклад, SPF30 + водостійкий сонцезахисний крем.
  3. Наносити сонцезахисний крем щонайменше за 25–30 хвилин до плавання та обов’язково повторно використовувати його після купання.
  4. Одягати головний убір та сонцезахисні окуляри, що захищають від ультрафіолетового випромінювання.
  5. Не проводити час під прямими променями сонця з 10:00 до 16:00, оскільки саме в цей час сонце найяскравіше.
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