Туристам розповіли про погоду в Хургаді та Шарм-ель-Шейху на наступний тиждень

Метеорологічне управління Єгипту розповіло про погоду на тиждень. Погода буде помірною у Великому Каїрі та Нижньому Єгипті (Каїр, Олександрія та все узбережжя Середземного моря), спекотною на північному Синаї (Шарм-ель-Шейх).
При цьому температура морської води на пляжах Хургади та Шарм-ель-Шейха триматиметься на позначці між +25 і +26 ° C, що цілком комфортно для купання численних туристів. Готелі забиті відпочиваючими під зав’язку, місць не вистачає через великий попит у України та Росії через оголошені «ковидні канікули».
Як зазначили синоптики, вдень на більшій частині країни, особливо на популярних курортах, температура триматиметься в середньому на позначці +29°C, а вночі +23°C. Більшу частину тижня спека супроводжуватиметься північним вітром та помірними хвилями. На Середземноморському узбережжі Єгипту встановиться прохолодніша погода – в середньому +27°C вдень та +22°C вночі.
Прогноз погоди на найближчий тиждень на єгипетських курортах та в туристичних провінціях наступний:
вдень/вночі °C
Каїр +27/+18
Олександрія +26/+20
Порт-Саїд +27/+20
Суец +27/+18
Нувейба +30/+23
Таба +26/+20
Монастир Сант-Катрін +24/+10
Шарм-ель-Шейх +29/+23
Хургада +29/+22
Марса Алам +28/+22
Ель-Файюм +28/+19
Луксор +33/+20
Асуан +33/+21
Перелічимо кілька кроків, які можна зробити, щоб захистити шкіру на сонці Єгипту:
- Перед тим, як відправитися на пляж чи екскурсію, дізнайтесь прогноз погоди.
- Використовувати сонцезахисний крем. Наприклад, SPF30 + водостійкий сонцезахисний крем.
- Наносити сонцезахисний крем щонайменше за 25–30 хвилин до плавання та обов’язково повторно використовувати його після купання.
- Одягати головний убір та сонцезахисні окуляри, що захищають від ультрафіолетового випромінювання.
- Не проводити час під прямими променями сонця з 10:00 до 16:00, оскільки саме в цей час сонце найяскравіше.