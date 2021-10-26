Туристам розповіли про погоду в Хургаді та Шарм-ель-Шейху на наступний тиждень

Метеорологічне управління Єгипту розповіло про погоду на тиждень. Погода буде помірною у Великому Каїрі та Нижньому Єгипті (Каїр, Олександрія та все узбережжя Середземного моря), спекотною на північному Синаї (Шарм-ель-Шейх).

При цьому температура морської води на пляжах Хургади та Шарм-ель-Шейха триматиметься на позначці між +25 і +26 ° C, що цілком комфортно для купання численних туристів. Готелі забиті відпочиваючими під зав’язку, місць не вистачає через великий попит у України та Росії через оголошені «ковидні канікули».

Як зазначили синоптики, вдень на більшій частині країни, особливо на популярних курортах, температура триматиметься в середньому на позначці +29°C, а вночі +23°C. Більшу частину тижня спека супроводжуватиметься північним вітром та помірними хвилями. На Середземноморському узбережжі Єгипту встановиться прохолодніша погода – в середньому +27°C вдень та +22°C вночі.

Прогноз погоди на найближчий тиждень на єгипетських курортах та в туристичних провінціях наступний:

вдень/вночі °C

Каїр +27/+18

Олександрія +26/+20

Порт-Саїд +27/+20

Суец +27/+18

Нувейба +30/+23

Таба +26/+20

Монастир Сант-Катрін +24/+10

Шарм-ель-Шейх +29/+23

Хургада +29/+22

Марса Алам +28/+22

Ель-Файюм +28/+19

Луксор +33/+20

Асуан +33/+21

Перелічимо кілька кроків, які можна зробити, щоб захистити шкіру на сонці Єгипту: