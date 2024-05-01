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У Великій Британії зробили офіційну заяву про стан хворого на рак Карла III

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Королівський палац зробив офіційну заяву про стан хворого на рак Карла III

На початку цього року новини з королівського палацу вразили все суспільство, оскільки було зроблено дві шокуючі заяви: Кейт Міддлтон була екстрено госпіталізована та пройшла операцію, а Карлу III було діагностовано онкологію. Подробиці стану короля Великобританії досі є секретом, що призвело до поширення різних пліток у мережі.

Багато хто вважав, що дні правління Карла III були пораховані, особливо з огляду на чутки про його серйозний стан. Якоїсь миті з’явилася навіть інформація про його смерть, але вона виявилася хибною. Нині кажуть, що король не планує поновлювати своїх обов’язків.

Щоб раз і назавжди покласти край чуткам, Букінгемський палац зробив офіційну заяву про стан короля. Вони повідомляють, що син королеви Єлизавети II продовжує проходити курс хімієтерапії, але лікарі вже задоволені результатами лікування. Король Англії почувається добре, і, більше, він готовий повернутися до виконання своїх обов’язків.

Карл III і раніше займався своїми справами, але виконував їх віддалено. Тепер лікарі вважають, що він став досить здоровим, щоб бути присутнім на різних офіційних заходах. Користувачі соціальних мереж раді чути, що стан короля покращився, і вони вірять, що він продовжить правити країною ще багато років.

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