У Європі оновили критерії класифікації готелів та систему присвоєння зірок

У Європі оновили критерії класифікації готелів та відповідну систему балів для надання готелям зірок.

Переглянута система має набути чинності у січні 2025 року.

Галузеві стандарти Hotelstars Union (HSU) європейської асоціації з гармонізованої класифікації готелів переглядаються кожні п’ять-шість років. Чергове оновлення відбулося у квітні.

За рішенням HSU класифікаційний каталог для готелів був скорочений з 247 до 239 критеріїв. Частину вимог було скасовано, деякі нові додалися.

Наприклад, у зв’язку з підвищеними вимогами до гігієни до каталогу були додані рекомендації щодо чищення матраців, щоб продовжити термін їхньої служби. Додаткова зміна постелі та рушників проводиться тільки за запитом гостя. Готелям дозволено впроваджувати повністю автоматизовану систему реєстрації та виїзду.