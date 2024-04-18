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ЄгипетТуризм

Єгипет накриває депресія та різкі погодні гойдалки з піском та пилом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет накрило: туристів попередили про нову небезпеку

Єгипет накриває депресія — у метеорологічному сенсі: саме так Головне управління метеорології Єгипту пояснило різкі коливання погоди, які чекають на країну до кінця тижня. «У цей період на країну впливає розширення депресії у повітряних шарах. Верхні шари атмосфери супроводжуються повітряними масами, що надходять із Північної Європи, які працюють над поверненням температури до нормального рівня цієї пори року», – пояснили метеорологи.

У результаті в Єгипті очкують на «погодну гойдалку», сильний вітер з піском і пилом, який буквально «зіпсує погоду», в основному — екскурсантам. На курортах, утім, літня погода залишиться стабільною.

Вітри, що посилюють відчуття холодної погоди, активні у різних районах Великого Каїру, Нижнього Єгипту та північного узбережжя. Також вони принесуть пісок та пил у районах Західної пустелі та північної частини Верхнього Єгипту. Про це кажуть єгипетські метеорологи. Тобто від перепадів погоди може дістатися туристам, які зібралися на екскурсії до Пірамід та до храмів Луксора. Погода при цьому цілком приємна +26.

На курортах вітрів і бурь не обіцяють. У Хургаді та Шарм-ель-Шейху +29-30 градусів та яскраве сонце. Вода у морі +24 градуси.

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