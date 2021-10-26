Туристам рассказали о погоде в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на следующую неделю

Метеорологическое управление Египта рассказало о погоде на неделю. Погода будет умеренной в Великом Каире и Нижнем Египте (Каир, Александрия и побережье Средиземного моря), жаркой на северном Синае (Шарм-эль-Шейх).

При этом температура морской воды на пляжах Хургады и Шарм-эль-Шейха будет держаться на отметке между +25 и +26°C, что вполне удобно для купания бессчетных туристов. Гостиницы забиты отдыхающими под завязку, мест не хватает из-за большого спроса у Украины и России из-за объявленных «ковидных каникул».

Днем на большей части страны, особенно на популярных курортах, температура будет держаться в среднем на отметке +29°C, а ночью +23°C. Большую часть недели жара будет сопровождаться северным ветром и умеренными волнами. На Средиземноморском побережье Египта установится более холодная погода – в среднем +27°C днем ​​и +22°C ночью.

Прогноз погоды на ближайшую неделю на египетских курортах и ​​в туристических провинциях:

днем/ночью °C

Каир +27/+18

Александрия +26/+20

Порт-Саид +27/+20

Суец +27/+18

Нувейба +30/+23

Таба +26/+20

Монастырь Сант-Катрин +24/+10

Шарм-эль-Шейх +29/+23

Хургада +29/+22

Марса Алам +28/+22

Эль-Файюм +28/+19

Луксор +33/+20

Асуан +33/+21

Перечислим несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы защитить кожу на солнце Египта: