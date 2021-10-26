Туристам рассказали о погоде в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе на следующую неделю

Метеорологическое управление Египта рассказало о погоде на неделю. Погода будет умеренной в Великом Каире и Нижнем Египте (Каир, Александрия и побережье Средиземного моря), жаркой на северном Синае (Шарм-эль-Шейх).
При этом температура морской воды на пляжах Хургады и Шарм-эль-Шейха будет держаться на отметке между +25 и +26°C, что вполне удобно для купания бессчетных туристов. Гостиницы забиты отдыхающими под завязку, мест не хватает из-за большого спроса у Украины и России из-за объявленных «ковидных каникул».
Днем на большей части страны, особенно на популярных курортах, температура будет держаться в среднем на отметке +29°C, а ночью +23°C. Большую часть недели жара будет сопровождаться северным ветром и умеренными волнами. На Средиземноморском побережье Египта установится более холодная погода – в среднем +27°C днем и +22°C ночью.
Прогноз погоды на ближайшую неделю на египетских курортах и в туристических провинциях:
днем/ночью °C
Каир +27/+18
Александрия +26/+20
Порт-Саид +27/+20
Суец +27/+18
Нувейба +30/+23
Таба +26/+20
Монастырь Сант-Катрин +24/+10
Шарм-эль-Шейх +29/+23
Хургада +29/+22
Марса Алам +28/+22
Эль-Файюм +28/+19
Луксор +33/+20
Асуан +33/+21
Перечислим несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы защитить кожу на солнце Египта:
- Перед тем, как отправиться на пляж или экскурсию, узнайте прогноз погоды.
- Использовать солнцезащитный крем. К примеру, SPF30 + водостойкий солнцезащитный крем.
- Наносить солнцезащитный крем не менее 25–30 минут до плавания и обязательно повторно использовать его после купания.
- Одевать головной убор и солнцезащитные очки, защищающие от ультрафиолетового излучения.
- Не проводить время под прямыми лучами солнца с 10:00 до 16:00, поскольку именно в это время солнце ярче всего.