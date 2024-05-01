Всі розділи
ГоловнаІзраїльДіти в Ізраїлі знайшли монету віком 1200 років
ІзраїльНаука

Діти в Ізраїлі знайшли монету віком 1200 років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Діти в Ізраїлі знайшли монету віком 1200 років

В Ізраїлі діти, які брали участь у заході Управління природи та парків, знайшли монету віком 1200 років.

Знахідку було зроблено у нацпарку Курсі, розташованому на схід від Галілейського моря, вона належить до періоду мусульманського правління в Ізраїлі. Тут раніше було виявлено й інші значні артефакти та археологічні пам’ятки. Наприклад, монастирський комплекс, датований V століттям, який дає уявлення про ранньохристиянську архітектуру та релігійні обряди в регіоні.

Серед інших цінних знахідок — мозаїчна підлога монастиря. Курси зі складним орнаментом, фрагменти кераміки, монети.

У ході розкопок на пляжі Курсі було знайдено залишки єврейського села, яке розташовувалося на березі Галілейського моря і було заселено задовго до спорудження монастиря.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Другий за тиждень російський турист раптово помер у готелі на курорті Туреччини

Росія
Російський турист помер 1 травня на курорті Аланія, провінція...

Біля берегів Колумбії піднімуть із дна один із найцінніших скарбів в історії

Колумбія
Як повідомляє Bloomberg, у Колумбії піднімуть скарби із затонулого...

На Карибському острові акула напала на туриста

Туризм
Як повідомляє ВВС, на карибському острові Тобаго на туриста...

У Великій Британії зробили офіційну заяву про стан хворого на рак Карла III

Велика Британія
На початку цього року новини з королівського палацу вразили...

У Європі оновили критерії класифікації готелів та систему присвоєння зірок

Готелі
У Європі оновили критерії класифікації готелів та відповідну систему...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму