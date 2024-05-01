Діти в Ізраїлі знайшли монету віком 1200 років

В Ізраїлі діти, які брали участь у заході Управління природи та парків, знайшли монету віком 1200 років.

Знахідку було зроблено у нацпарку Курсі, розташованому на схід від Галілейського моря, вона належить до періоду мусульманського правління в Ізраїлі. Тут раніше було виявлено й інші значні артефакти та археологічні пам’ятки. Наприклад, монастирський комплекс, датований V століттям, який дає уявлення про ранньохристиянську архітектуру та релігійні обряди в регіоні.

Серед інших цінних знахідок — мозаїчна підлога монастиря. Курси зі складним орнаментом, фрагменти кераміки, монети.

У ході розкопок на пляжі Курсі було знайдено залишки єврейського села, яке розташовувалося на березі Галілейського моря і було заселено задовго до спорудження монастиря.