Ще одна країна відновила авіасполучення з Єгиптом. Місця на курорті стало менше

Польоти цивільної авіації між Лівією і Єгиптом поновилися після семирічної перерви.

Згідно з повідомленням прес-служби аеропорту Мітіга в Тріполі, 30 вересня з Тріполі в Каїр вилетів літак лівійської державної авіакомпанії Afriqiyah Airways.

У прес-релізі відзначили, що цивільні повітряні перевезення між двома країнами будуть здійснюватися двома лівійськими авіаперевізниками.

Через громадянську війну і політичну кризу в Лівії з 2014 року багато посольств і дипломатичних місій згорнули свою діяльність в цій країні, а міжнародні рейси були повністю припинені.

Завдяки припиненню вогню в Лівії в рамках діалогу під егідою ООН в жовтні минулого року і створення уряду національної єдності на чолі з прем’єр-міністром Абдулхамід Дібейбе в березні цього року в країні було досягнуто відносна стабільність.