Еще одна страна возобновила авиасообщение с Египтом. Места на курорте стало меньше

Полеты гражданской авиации между Ливией и Египтом возобновились после семилетнего перерыва.

Согласно сообщению пресс-службы аэропорта Митига в Триполи, 30 сентября из Триполи в Каир вылетел самолет ливийской государственной авиакомпании Afriqiyah Airways.

В пресс-релизе отметили, что гражданские воздушные перевозки между двумя странами будут осуществляться двумя ливийскими авиаперевозчиками.

Из-за гражданской войны и политического кризиса в Ливии с 2014 года многие посольства и дипломатические миссии свернули свою деятельность в этой стране, а международные рейсы были полностью приостановлены.

Благодаря прекращению огня в Ливии в рамках диалога под эгидой ООН в октябре прошлого года и созданию правительства национального единства во главе с премьер-министром Абдулхамидом Дибейбе в марте этого года в стране была достигнута относительная стабильность.