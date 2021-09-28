Кінець нелегальним екскурсіям: Єгипет видав указ, який регулює екскурсії для туристів

Міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед аль-Анані видав постанову, яка регулює роботу необов’язкових екскурсій для всіх типів туристів, незалежно від того, приїжджають вони через туристичні компанії або індивідуально.

Постанова набирає чинності з листопада.

Указ вніc зміни до рішення, видане в 2014 році, що стосується дозволів на проїзд туристичних груп.

Він також передбачає створення більш жорсткого і чіткого механізму організації таких поїздок для забезпечення прав туристичних компаній і організації туристичної роботи.

У заяві Міністерства туризму і старожитностей йдеться, що поправки, передбачені новим указом, відповідають суспільним інтересам в секторі туризму, а також сприяють захисту туристичної галузі та збереження репутації Єгипту як туристичного напрямку.

Згідно з постановою, факультативні поїздки повинні здійснюватися одним з видів туристичного транспорту, ліцензованих міністерством, з гідом або представником туристичної компанії, що здійснює факультативну поїздку, за умови, що представник зареєстрований в реєстраційних документах міністерства, для супроводу туристичної групи.

У рішенні також зазначено, що продаж, організація або здійснення будь-якої з факультативних поїздок повинні здійснюватися тільки туристичною компанією, яка привозить туристичну групу в місце проведення факультативної поїздки.

Ця компанія може делегувати повноваження іншої туристичної компанії (класу А) відповідно до форми дозволу, затвердженої Міністерством з цього приводу.

Згідно з рішенням, туристичним компаніям заборонено займатися продажем, організацією або здійсненням будь-якої з факультативних поїздок для туристів з будь-якими туроператорами, посередниками або будь-якими організаціями, неуповноваженими на це.

У рішенні також зазначено виключення з цієї статті, яке полягає в тому, що кожна туристична компанія може самостійно або через будь-яку єгипетську туристичну компанію продавати, організовувати або здійснювати факультативні поїздки для туристів, що прибувають в країну.

Будь-яка туристична компанія (класу А), крім компанії, яка привозить туристичну групу в місце факультативної поїздки, може продавати, організовувати або здійснювати факультативну поїздку, за умови, що здійснення факультативної поїздки засноване на бажанні туриста, шляхом підписання форми бажання, підготовленої для цієї мети палатою компаній і агентств подорожей і туризму, затвердженої міністерством.

Туристична компанія, що здійснює факультативну поїздку, також зобов’язана повідомити палату компаній, туристичних агентств і міністерство до початку факультативної поїздки, несучи при цьому цивільну та кримінальну відповідальність перед особою туриста, що є об’єктом факультативної поїздки.