Вбивчі екскурсії в Туреччині з безліччю загиблих туристів обурили туризм

Перевірити «вбивчі екскурсії» нелегальних джип-сафарі та ліквідувати незаконний та небезпечний бізнес у Туреччині — такий заклик до Міністерства туризму та культури Туреччини опублікувало агентство з туризму країни. Причиною стала остання моторошна аварія в Мармарисі, в якій загинуло п’ять туристів, причому екскурсійна фірма виявилася «нелегалом».

«Аварії на сафарі-джипах в Анталії та в Мармарисі відбуваються одна за одною. Лише за місяць сім ДТП, у них шість туристів загинули та 26 людей постраждали під час джип-турів», – заявляють ініціатори звернення.

Вони нагадують, що перша аварія сталася в Манавгаті в липні, тоді водій сафарі-джипа не впорався з керуванням і машина впала в прірву. Внаслідок аварії загинули водій та один турист, а 8 туристів отримали поранення. Друга аварія сталася 8 серпня в Аланії — на екскурсії в каньйон Сападері водій не вписався в поворот і перекинувся, постраждали усі сім пасажирів, на щастя, обійшлося без смертей. У третій аварії в Анталії постраждали п’ять польських туристів — причина та сама, втрата контролю над управлінням та зіткнення з відбійником.

І ось – нова трагедія. 24 серпня в Мармарисі, провінція Мугла, 5 людей загинули та 4 особи отримали травми після того, як черговий джип перекинувся на слизькій дорозі. Аварія сталася на кільцевій дорозі Мармаріс-Датча, туристи були з Близького Сходу. Автомобіль, що втратив управління, перекинувся кілька разів, причому як з’ясувалося, туристи навіть не були пристебнуті – в момент аварії їх просто викинуло на дорогу. У результаті п’ятеро загинули, четверо доставлені до лікарні, водій також постраждав в аварії, але отримав легкі травми. Як водія джипа, так і голову туристичної компанії, яка організувала сафарі, затримано, ведеться розслідування.

«Більшість цих сафари-турів — незаконна. Офіційно лише туристичні агенції групи А, зареєстровані в TÜRSAB, можуть організувати сафарі-тур. Але всі організатори цих турів не були зареєстровані в жодному агентстві», – прокоментував ситуацію президент TÜRSAB Alanya BTK Білал Коркмаз. Він підкреслив, що офіційний турбізнес вже кілька років закликає звернути увагу, що сафарі-тури у великій кількості організовуються сумнівними особами без жодних ліцензій, які «нехтують життям туристів та організовують нелегальні тури». «Люди «з вулиці» купують або орендують джипи і закликають туристів, які нічого не підозрюють, здійснювати сафарі-тури. Вони не мають ні освіти, ні відповідних прав. У багатьох туристичних місцях Туреччини, таких як Манавгат, Кушадаси та Аланія, туристів відправляють у складні маршрути з неадекватним персоналом, не сплачуючи податків державі і наражаючи на небезпеку життя туристів».

При цьому, як поскаржився Коркмаз, чиновники мовчать. «Ми майже щотижня повідомляємо міністерство про таких нелегальних турагентів. Нам відповідають, що перевірки неможливі, оскільки персонал недостатній. При цьому міністерство має всі права — оштрафувати незаконну турфірму, а головне — заборонити виїзд або навіть конфіскувати засоби пересування. Наші повноваження, як TÜRSAB у цьому сенсі обмежені, але якщо ми отримаємо дозвіл, ми готові будь-якої миті розпочати перевірки та зупинити небезпечних нелегалів. Все, що ми просимо у міністерства – позитивно відповісти на наш запит про інспекцію саме зараз, коли попит на сафарі-тури посилюється».