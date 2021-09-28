Конец нелегальным экскурсиям: Египет издал указ, регулирующий экскурсии для туристов

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани выдал постановление, регулирующее работу необязательных экскурсий для всех типов туристов, независимо от того, приезжают они через туристические компании или индивидуально.

Постановление вступает в силу с ноября.

Указ внеc изменения в решение, выданное в 2014 году, что касается разрешений на проезд туристических групп.

Он также предусматривает создание более жесткого и четкого механизма организации таких поездок для обеспечения прав туристических компаний и организации туристической работы.

В заявлении Министерства туризма и древностей говорится, что поправки, предусмотренные новым указом, соответствуют общественным интересам в секторе туризма, а также способствуют защите туристической отрасли и сохранения репутации Египта как туристического направления.

Согласно постановлению, факультативные поездки должны осуществляться одним из видов туристического транспорта, лицензированных Министерством, с гидом или представителем туристической компании, осуществляющей факультативную поездку, при условии, что представитель зарегистрирован в регистрационных документах министерства, для сопровождения туристической группы.

В решении также указано, что продажа, организация или осуществления любой из факультативных поездок должны осуществляться только туристической компанией, которая привозит туристическую группу в место проведения факультативной поездки.

Эта компания может делегировать полномочия другой туристической компании (класса А) в соответствии с формой разрешения, утвержденной Министерством по этому поводу.

Согласно решению, туристическим компаниям запрещено заниматься продажей, организацией или осуществлением любой из факультативных поездок для туристов с любыми туроператорами, посредниками или любыми организациями, уполномоченными на это.

В решении также указано исключение из этой статьи, которое заключается в том, что каждая туристическая компания может самостоятельно или через любую египетскую туристическую компанию продавать, организовывать или осуществлять факультативные поездки для туристов, прибывающих в страну.

Любая туристическая компания (класса А), кроме компании, которая привозит туристическую группу в место факультативной поездки, может продавать, организовывать или осуществлять факультативную поездку, при условии, что осуществление факультативной поездки основано на желании туриста, путем подписания формы желания, подготовленной для этой цели палатой компаний и агентств путешествий и туризма, утвержденной министерством.

Туристическая компания, осуществляющая факультативную поездку, также обязана сообщить палату компаний, туристических агентств и министерство к началу факультативной поездки, неся при этом гражданскую и уголовную ответственность перед лицом туриста, является объектом факультативной поездки.