У Єгипті туристам запропонували електрокари та електробуси для подорожей

У Єгипті в рамках проекту розвитку пірамід Гізи запустили маршрут електрокарів і електробусів для туристів, які хочуть відвідати пам’ятку. Про це повідомляє DIP із посиланням на Міністерство туризму країни.

Маршрут запущено у рамках співпраці Мінтуризму з приватним сектором. Маршрут включає сім зупинок, у тому числі біля пірамід та оглядових майданчиків. Зупинки обладнано Wi-Fi, інформаційними стійками, зарядками для мобільних телефонів. Там встановлено банкомати, працюють сувенірні лавки і продуктові магазини, надаються інші послуги для туристів.

На території маршруту збудовано ресторанний комплекс, де відкриються близько десяти об’єктів харчування. Нині працює один ресторан. Поблизу обладнано стоянку на тисячу автомобілів.

Генеральний секретар Вищої ради у справах пам’яток давнини Єгипту Мустафа Вазірі пояснив, що проект розроблений для того, щоб «забезпечити преміальний туристичний досвід із найменшими зусиллями для відпочиваючих, при цьому зберігши археологічну зону».

За словами голови ради директорів компанії Orascom Pyramids Хішама Гадалли, запуск системи екологічно безпечного транспорту важливий для реалізації планів Єгипту щодо зниження викидів вуглецю та підготовки до проведення у листопаді кліматичного саміту COP27 на курорті Шарм-еш-Шейх.

Раніше повідомлялося, що представник ООН з питань зміни клімату в Єгипті Махмуд Мохіельдін закликав обговорити на наступній конференції з порятунку планети (COP27) одну тему адаптацію людства до глобального потепління. Політик заявив, що люди помилково припускають, що зможуть фантастично добре впоратися зі зм’якшенням наслідків, тому не турбуються про це.