Стамбул вводить для туристів особливі інструменти

Спеціальні опції та інструменти для туристів планують додати до Istanbul City Card – проїзного на громадський транспорт у турецькій культурній столиці. Запуск нової програми відбувся 1 вересня. Зокрема, туристам обіцяно «комплект гіда», додаткову перепустку в музеї і навіть можливість використовувати картку як електронний гаманець.

Як заявили місцевим ЗМІ у муніципалітеті Стамбула, карти будуть поставлятися з «комплектом гіда» та популярними маршрутами Стамбулом. Туристам буде запропоновано два типи карток з різними варіантами опцій. У тому числі туристам запропонують щоденний безлімітний проїзний на термін від одного до 15 днів, це стосуватиметься як громадського транспорту, так і екскурсійних автобусів «hop-on, hop-off».

Крім того, як обіцяють у муніципалітеті, незабаром до Istanbul City Card буде додано додаткові опції, в тому числі вхід до міських музеїв, а також проїзд на поромних лініях між двома сторонами Босфору, а також екскурсійним судам на Босфорі. Також розглядається опція “електронного гаманця”, завдяки якій можна буде розплачуватись у певних супермаркетах.

«Використання Istanbulkart – найкращий спосіб уникнути проблем із пересуванням у місті, яке сумно відоме своїми пробками та завищеною вартістю таксі. Карта включає більшість маршрутів громадського транспорту, включаючи трамваї, що працюють навколо площі Султанахмет, одного з найбільш відвідуваних туристами місць у місті», – заявили у муніципалітеті.

Туристам пояснили, що дані картки будуть у продажу більш ніж у 30 місцях. Здебільшого точки продажу плануються розмістити у тих місцях, де часто бувають туристи. Карти продаватимуть через електронні торгові автомати.