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EgyptAir запускає послугу підвищення класу обслуговування на міжнародних рейсах

Гліб Парфененко
EgyptAir запускає послугу підвищення класу обслуговування на міжнародних рейсах

У вівторок EgyptAir запустила послугу електронного підвищення класу обслуговування, яка дозволяє пасажирам підвищувати категорію обслуговування з економічного до бізнес-класу на міжнародних рейсах EgyptAir в Дубай, Лондон і Мілан і назад через веб-сайт Egyptair.

У заяві компанії йдеться, що нова функція реалізується в рамках прагнення авіакомпанії диверсифікувати туристичні послуги і надати нові функції своїм клієнтам.

За допомогою нової послуги пасажири можуть подати пропозицію на основі пропонованих тарифів, доступних для підвищення класу польоту.

Цією послугою можна скористатися від 10 днів до 48 годин до вильоту міжнародного рейсу.

Авіакомпанія також забезпечує миттєвий перехід з економічного на бізнес за сім днів до шести годин до часу відправлення рейсу.

Клієнти EgyptAir можуть дізнатися про нову послугу, відвідавши веб-сайт або зателефонувавши на гарячу лінію компанії 1717.

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