Названі наймодніші міста у світі

Дослідження, проведене Ubuy.fr, виявило, які міста світу є найбільш модними та популярними серед мандрівників та шопоголіків.

Як повідомляє Time Out, у рейтингу наймодніших міст світу на першому місці опинився Париж. Французька столиця, відома своїм бездоганним стилем, привертає увагу не лише культурою та кухнею, а й багатим вибором висококласних брендів. Париж був відзначений в Instagram понад 5,9 мільйона разів і згаданий у 998 дошках на Pinterest.

На другому місці знаходиться Токіо, який не відстає в перегонах за модою. Японська столиця славиться своїм унікальним стилем та різноманітністю торгових точок.

Третє місце посідає Лондон, де розташовано найбільше штаб-квартир модних компаній – цілих 50. Дубай, хоч і посідає четверте місце у списку, але заслужено вважається одним із наймодніших міст за кількістю згадок у соціальних мережах – понад 9,3 мільйона разів на Instagram.

Топ наймодніших міст світу виглядає так:

Париж; Токіо; Лондон; Дубай; Мілан; Стокгольм; Нью-Йорк; Сеул; Маямі; Копенгаген; Берлін; Лос Анджелес.

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