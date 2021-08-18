ГлавнаяЕГИПЕТEgyptAir запускает услугу повышения класса обслуживания на международных рейсах
ЕГИПЕТТуризм

EgyptAir запускает услугу повышения класса обслуживания на международных рейсах

Глеб Парфененко
EgyptAir запускает услугу повышения класса обслуживания на международных рейсах

Во вторник EgyptAir запустила услугу электронного повышения класса обслуживания, которая позволяет пассажирам повышать категорию обслуживания с экономического до бизнес-класса на международных рейсах EgyptAir в Дубай, Лондон и Милан и обратно через веб-сайт Egyptair.

В заявлении компании говорится, что новая функция реализуется в рамках стремления авиакомпании диверсифицировать туристические услуги и предоставить новые функции своим клиентам.

С помощью новой услуги пассажиры могут подать предложение на основе предлагаемых тарифов, доступных для повышения класса полета.

Этой услугой можно воспользоваться от 10 дней до 48 часов до вылета международного рейса.

Авиакомпания также обеспечивает мгновенный переход с экономического на бизнес за семь дней до шести часов до времени отправления рейса.

Клиенты EgyptAir могут узнать о новой услуге, посетив веб-сайт или позвонив на горячую линию компании 1717.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Выбор редактора

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодавакцинапожарПравила въездаземлетрясениеОлимпийские игры

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International