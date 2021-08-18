EgyptAir запускает услугу повышения класса обслуживания на международных рейсах

Во вторник EgyptAir запустила услугу электронного повышения класса обслуживания, которая позволяет пассажирам повышать категорию обслуживания с экономического до бизнес-класса на международных рейсах EgyptAir в Дубай, Лондон и Милан и обратно через веб-сайт Egyptair.

В заявлении компании говорится, что новая функция реализуется в рамках стремления авиакомпании диверсифицировать туристические услуги и предоставить новые функции своим клиентам.

С помощью новой услуги пассажиры могут подать предложение на основе предлагаемых тарифов, доступных для повышения класса полета.

Этой услугой можно воспользоваться от 10 дней до 48 часов до вылета международного рейса.

Авиакомпания также обеспечивает мгновенный переход с экономического на бизнес за семь дней до шести часов до времени отправления рейса.

Клиенты EgyptAir могут узнать о новой услуге, посетив веб-сайт или позвонив на горячую линию компании 1717.