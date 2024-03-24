Як святкують Рамадан в ОАЕ та як повинні поводитися туристи під час свята

Сонце цілий рік, неймовірної краси пляжі, розкішні гостинні готелі та приголомшлива архітектура — все це робить Дубай ідеальним місцем для відпочинку мрії. Чи знаєте ви, що під час священного для мусульман місяця Рамадан, який настає 11 березня 2024 року, це місто здатне відкритися зовсім з іншого боку?

Як виглядає Рамадан у Дубай?

Рамадан — це час духовного самоаналізу, оновлення та ритуальної практики для мусульман усього світу, що символізується постом від світанку до заходу сонця, коли мусульмани утримуються від їжі, пиття та куріння. На цей час коригується порядок дня, і основні активності починають відбуватися вже після заходу сонця, під час іфтара — так називається вечірній прийом їжі під час Рамадану. Традиційні арабські вогні прикрашають місто, у громадських місцях з’являються гарні намети у східному стилі – Дубай відкривається по-новому гостям, які відвідують місто у цей час.

До речі, саме тут можна скуштувати напій Рамадану — джалляб, який готують із сиропу кероба (ріжкового дерева), фініків, виноградної патоки та рожевої води.

Чи відкриті ресторани в Дубаї під час Рамадану?

Більшість ресторанів та кафе відкриті під час Рамадану та працюватимуть у звичайному режимі. Окремі невеликі торгові точки відкриваються до заходу сонця, деякі заклади працюють у різний час протягом місяця з продовженим графіком роботи, в них також пропонуються спеціальні меню для іфтара та сухура. Якщо ви хочете відвідати ресторан, зателефонуйте і забронюйте столик заздалегідь, щоб актуалізувати годинник роботи і зарезервувати собі місце в закладі, що сподобався.

Яких традицій під час Рамадану дотримуються в Дубай?

Їх кілька, але найвідоміша — щоденна стрілянина з гармат на заході сонця, що сповіщає про закінчення посту. Ви також побачите безліч наметів у готелях та спеціальних місцях — мажлісах, де місцеві жителі разом насолоджуються іфтаром, починаючи з легких закусок перед початком вечірньої трапези.

Які популярні страви подаються під час іфтару?

Цікаві такі страви, як узі або машбу (страва з рису з м’ясом або морепродуктами), салуна (тушкована яловичина, курка чи овочі), а також кіббе (гостра випічка з гострою начинкою), свіжі салати, фрукти та смачні десерти.

Чи є якийсь особливий дрес-код під час Рамадану?

Мусульмани завжди вдячні тим, хто пам’ятає про особливості релігії та правила пристойності та одягається відповідним чином. У наметах Рамадану, а також на іфтарах неодмінно можна побачити гостей в арабському вбранні, сезонних галабеях, абайях або легкому верхньому одязі. Постарайтеся бути особливо уважними та шанобливими під час Рамадану: прикривайте плечі та коліна вільним одягом. Пляжний одяг допустимий тільки на пляжах та біля басейнів готелів. Якщо ви бажаєте придбати місцевий одяг, у тому числі вишиті абайї та кандури ручної роботи, заплануйте поїздку на базари та ринки Дубая.

Чим зайнятися в Дубай під час Рамадану?

Нічні базари Дубая – це ще одна особливість Рамадану. Ринки відкриваються у всьому місті, тут пропонують як традиційні товари, так і сучасні новинки. Це чудова нагода не лише відчути дух Рамадану, а й скуштувати місцеві частування та купити традиційні прикраси та одяг — багато з цих предметів виготовляють спеціально для свята. Крім того, це ідеальний час, щоб дізнатися більше про традиції та звичаї міста. Для цього завітайте до Центру культурного порозуміння шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума в історичному районі Аль-Фахіді.

Як працюють готелі під час Рамадану?

Під час Рамадану в Дубаї готелі працюють у звичайному режимі. У більшості готелів будуть проводитись грандіозні вечері іфтар, а також можуть бути організовані святкові обідні пропозиції та заходи, які варто відвідати у рамках священного місяця. Якщо ви відвідуєте Дубай у цей особливий час, ви можете приєднатися до святкування.

Вітайте оточуючих із Рамаданом

Вітайте людей сезонними привітаннями: Рамадан Карім! або “Рамадан Мубарак!” Ті, хто беруть участь у священному місяці, відкрито заявляють про свої переконання та раді відповісти на ввічливі питання про те, що для них означає цей період. Якщо вас запросять жителі Дубая пообідати у них вдома, прийміть це запрошення – напевно, ви отримаєте незабутній досвід, наповнений традиційною еміратською гостинністю. Висловіть свою подяку, подавши невеликий подарунок господарям — наприклад, коробку фініків або місцеві парфуми, зроблені на основі дорогоцінного дерева вуд.

Візьміть участь в іфтарі

Більшість популярних ресторанів Дубая пропонують спеціальне меню Рамадану під час священного місяця, консьєржі вашого готелю будуть раді поділитися рекомендаціями та забронювати візит.