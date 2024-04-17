ОАЕ пішли під воду, затоплено дороги, будинки та готелі. Туристів попередили про небезпеку

У вівторок влада звернулася до жителів і туристів Дубая із закликом залишатися всередині своїх будинків і готелів, адже проливна злива, що обрушилася на місто, фактично затопила його.

Через дощ і шквальний вітер кілька автомобільних трас влада була змушена повністю закрити, тому що вони були буквально змиті потоками води. А великий зсув у районі Аль-Куа в Ель-Айні взагалі обрушив дорогу, утворивши гігантський кратер.

Як повідомляють очевидці у соцмережах, блискавки б’ють у хмарочоси Дубая, а в одному з найбільших торгових центрів планети Дубай-молл прорвало труби, товар тоне у потоках води, продавці намагаються врятувати що можуть.

Через сильні дощі затопило навіть метрополітен Дубая. А одна зі станцій метро виявилася майже повністю зануреною під воду, як і припарковані поряд з нею автомобілі, магазини.

Неймовірна злива була затьмарена ще й градом. “Градини були величезними, розміром з долоню. Градини завдали найбільших збитків, розбивши безліч вікон у машинах і будинках, а також пробивши і пом’явши кузови автомобілів. На щастя, повідомлень про постраждалих у густонаселених житлових районах не надходило”, – повідомив арабській пресі Фахад Мохамад представник місцевого Метеобюро.

Більше того, через сильний шторм роботу міжнародного аеропорту Дубая (DXB) було припинено на 25 хвилин, йдеться у повідомленні повітряної гавані. “З 12:02 сьогоднішнього ранку було скасовано загалом 21 рейс, що вилітає і 24, а три рейси були перенаправлені в інші сусідні аеропорти”, – повідомив Gulf News представник DXB.

Додамо, що кількість загиблих внаслідок повені в сусідньому з Еміратами Омані зросла до 18 осіб: там лила злива не меншої сили, що призвело до жертв. За Дубаєм поки що про загиблих влада не повідомляла…