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Влада ОАЕ ввела великий штраф за розповсюдження фотографій та відеороликів з наслідками повені в ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада ОАЕ ввела великий штраф за розповсюдження фотографій та відеороликів з наслідками повені в ОАЕ

Новина швидко поширилася серед туристів, проте DIP вирішив дізнатися, за яких умов можна справді нарватися на штраф.

Уряд зазначив, що такі зображення “сіють хаос” серед населення. Тому за розповсюдження матеріалів передбачено штраф до 1 мільйона дирхамів. Такий захід, як відомо, був озвучений владою ОАЕ ще 2016 року. Тоді уряд повідомив про те, що за посади, які дискредитують країну, можна понести серйозне покарання.

“Завдання шкоди репутації країни карається тюремним ув’язненням і штрафом у розмірі до 1 мільйона еміратських дирхамів”, – повідомляв тоді International Business Times.

Ми вирішили уточнити у туристки, яка мешкає в Абу-Дабі, чи справді існує подібний закон. За її словами, саме на випадок повені заборона не поширюється. Адже публікують фото та відеоролики сотні тисяч людей: як місцеві, так і туристи.

“Зараз про повені говорять усі. Публікують у соцмережах теж майже всі, але ніхто не буде за це штрафувати користувачів. Але якщо опублікувати знімки чи відеоролики з місць пригод, особливо аварій чи смерті, то, звичайно, за це можна покарати.

Ми вже звикли до законів, знаємо, що не можна знімати третіх осіб, номери машин та все, що стосується особистого життя та безпеки незнайомців. Не можна робити і скриншоти листування. Загалом такі ситуації регулюються законом. А на повінь, мабуть, у поодиноких випадках», – поділилася дівчина.

Зазначимо, що минулого тижня внаслідок негоди приблизно 45 рейсів з Дубая були або скасовані, або перенаправлені до найближчих аеропортів.

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