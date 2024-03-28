Google опублікував найкращі напрямки для літнього туризму

Google поділився інформацією про те, куди люди збираються вирушити цього літа.

Як повідомляє Travel + Leisure, мандрівники у захваті від Лондона цього сезону і планують масово попрямувати туди.

Згідно з інформацією Google, столиця Великобританії стала найпопулярнішим напрямком для літніх подорожей 2024 року. Рейтинг складено на основі пошукових запитів у Google Flights з 1 червня до 31 серпня.

Після Лондона слідує його південний сусід, Париж. Токіо піднявся на третій рядок списку цього року, а 2023 року посідав лише восьме місце. Поїздки до Риму та Нью-Йорка завершують п’ятірку найпопулярніших літніх напрямків.

Мандрівники також шукають поїздки на мрійливі пляжі Балі, які посіли перше місце серед напрямків для поодиноких подорожей. За ними слідує пошук поодиноких поїздок до Японії, а також подорожі до Коста-Рики.

Фактично поодинокі подорожі стали настільки популярними цього року, що пошукові запити досягли історичного максимуму у січні.

Мандрівники також шукають у Google конкретні заходи, такі як найкращі розваги у Лас-Вегасі для пар чи найкращі заходи для дітей у Орландо. Що ж до універсальних напрямів, Google повідомляє, що острови Теркс і Кайкос є найпопулярнішими маршрутами як для сімейних подорожей, так і для поїздок удвох.