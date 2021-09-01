Аерофлот відкриває продаж квитків на єгипетські курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх

«Аерофлот» почав продаж квитків на прямі пасажирські рейси з Москви на єгипетські курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх, йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Рейси виконуватимуться щодня з 1 жовтня. Згідно з розкладом, Аерофлот буде виконувати по одному рейсу з Москви до Хургади та Шарм-ель-Шейх щодня.

З 27 серпня Росія потроїла кількість регулярних рейсів до Єгипту за напрямками Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх – з 5 до 15 рейсів на тиждень по кожному маршруту відповідно до рішення федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірус

За даними Росавіації, можливість виконувати польоти за цими маршрутами, крім «Росії», отримали дев’ять авіакомпаній, в тому числі «Аерофлот». Раніше Аерофлот не виконував регулярних рейсів за цими напрямками.