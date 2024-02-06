Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa попередила про масштабні перебої у польотах

Профспілка Ver.di закликала наземний персонал найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa залишити роботу на добу та розпочати страйк 7 лютого через проблему оплати праці, повідомляє Euronews.

Зазначається, що профспілка вимагає підвищення зарплати на 12,5%, або, принаймні, додаткових 500 євро на місяць для майже 25 тис. співробітників, включаючи персонал реєстрації, обслуговування літаків, технічного обслуговування та вантажний персонал.

Страйк розпочнеться в середу о четвертій годині ранку і торкнеться аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Акція триватиме 27 години до ранку четверга.

Пасажири із заброньованими рейсами на ці дати будуть проінформовані про скасування та варіанти повторного бронювання у понеділок, 5 лютого, приблизно з 16:00 електронною поштою або через додаток Lufthansa.

Якщо рейси скасовуються у короткостроковій перспективі та не мають альтернативного рейсу, авіакомпанія дозволить пасажирам безкоштовно конвертувати свій квиток на поїзд Deutsche Bahn.