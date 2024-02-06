Всі розділи
ГоловнаНімеччинаНайбільша німецька авіакомпанія Lufthansa попередила про масштабні перебої у польотах
НімеччинаТуризм

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa попередила про масштабні перебої у польотах

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туризм отримав новий удар: Lufthansa скасовує 1000 рейсів у липні

Профспілка Ver.di закликала наземний персонал найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa залишити роботу на добу та розпочати страйк 7 лютого через проблему оплати праці, повідомляє Euronews.

Зазначається, що профспілка вимагає підвищення зарплати на 12,5%, або, принаймні, додаткових 500 євро на місяць для майже 25 тис. співробітників, включаючи персонал реєстрації, обслуговування літаків, технічного обслуговування та вантажний персонал.

Страйк розпочнеться в середу о четвертій годині ранку і торкнеться аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Акція триватиме 27 години до ранку четверга.

Пасажири із заброньованими рейсами на ці дати будуть проінформовані про скасування та варіанти повторного бронювання у понеділок, 5 лютого, приблизно з 16:00 електронною поштою або через додаток Lufthansa.

Якщо рейси скасовуються у короткостроковій перспективі та не мають альтернативного рейсу, авіакомпанія дозволить пасажирам безкоштовно конвертувати свій квиток на поїзд Deutsche Bahn.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Стюардеса розповіла, де насправді сидять найгірші пасажири

LifeStyle
Бортпровідники ненавидять працювати у певній секції на борту літаків...

Одна з балканських країн збільшує авіасполучення з Росією, незважаючи на санкції ЄС

Росія
Сербський авіаперевізник Air Serbia, незважаючи на санкції Євросоюзу проти...

Європейська авіакомпанія скасовує понад півтисячі авіарейсів

Туризм
Найбільший фінський авіаперевізник Finnair скасує близько 550 рейсів на...

Знаменита авіакомпанія Європи збанкрутувала і йде в історію

Мальта
Список збанкрутілих авіакомпаній Європи, що закрилися, поповнить ще одна...

У Таїланді під час польоту в літаку виповзла змія, викликавши паніку у пасажирів (відео)

Таїланд
Пасажири рейсу тайських авіаліній Thai AirAsia з Бангкока до...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму