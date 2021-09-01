Аэрофлот открывает продажу билетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх

«Аэрофлот» начал продажу билетов на прямые пассажирские рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, говорится в сообщении авиаперевозчика.

Рейсы будут выполняться ежедневно с 1 октября. Согласно расписанию, Аэрофлот будет выполнять по одному рейсу из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх ежедневно.

С 27 августа Россия утроила количество регулярных рейсов в Египет по направлениям Москва-Хургада и Москва-Шарм-эль-Шейх — с 5 до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирус

По данным Росавиации, возможность выполнять полеты по этим маршрутам, кроме «России», получили девять авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот». Ранее Аэрофлот не выполнял регулярных рейсов по этим направлениям.