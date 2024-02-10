Фінська авіакомпанія Finnair починає зважувати пасажирів перед вильотом

Фінська авіакомпанія Finnair, почала просити пасажирів добровільно зважуватися перед посадкою на борт літака. Це рішення не спрямоване на внесення доплат гладких мандрівників, запевнили представники перевізника.

Як повідомила газета Daily Star з посиланням на представника Finnair, зважування пасажирів почалося в Гельсінському аеропорту минулого тижня. Понад 500 добровольців вже взяли участь у цьому процесі. За словами співробітників, зважування важливе для підрахунку загальної ваги авіалайнера, який включає не тільки вагу палива, багажу і провізії, але і вагу пасажирів. Представник перевізника запевнив, що інформацію про вагу кожного мандрівника буде видно лише працівникові аеропорту, який займається зважуванням. Процедура конфіденційна і поки що проводиться на добровільній основі.

Уточнювалося, що ініціатива зважування пасажирів перед вильотом не є новою – раніше подібні практики ввела авіакомпанія Air New Zealand. На їхню думку, це допомагає забезпечити безпечні польоти. А американська авіакомпанія United Airlines виділяла вільні місця на рейсах через збільшення середньої ваги пасажирів, а потім коригувала розсадку туристів.