Занадто важкі пасажири: британський лайнер не зміг злетіти через перевантаження

Авіалайнер британського лоукостера EasyJet не зміг злетіти через навантаження. Щоб вирішити цю проблему, командир повітряного судна попросив частину пасажирів добровільно зійти з рейсу. Про це повідомляє британське видання Independent.

Незвичайний інцидент трапився з рейсом, який вилітав з аеропорту Лансароте на Канарських островах до Ліверпулю цього тижня. Коли всі пасажири вже зайняли свої місця, пілот несподівано виступив з оголошенням і повідомив, що літак “досить важкий сьогодні” і не зможе злетіти через несприятливі погодні умови та коротку злітно-посадкову смугу.

“Якщо можливо, я попросив би до 20 потенційних добровольців віддати перевагу не летіти в Ліверпуль сьогодні ввечері”, – чемно звернувся командир екіпажу до пасажирів.

Він попередив, що вже обговорив проблему з керівництвом авіакомпанії, і кожен, хто добровільно покине борт, зможе без доплати поміняти квиток на наступний рейс, а також отримає 500 євро компенсації. У результаті 19 людей погодилися відлетіти пізнішим рейсом.

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До речі, це не перший безглуздий інцидент, в який потрапляє компанія easyJet. Так, молодого британця помилково усунули на 10 років від польотів літаками цієї компанії. Як з’ясувалося, хлопця просто переплутали з іншою людиною, яка раніше накуролесила в літаку.

Крім того, нещодавно DIP писав, що американку не хотіли пускати в літак через те, що має “занадто гаряче” фото в паспорті. Зрештою дівчина все ж таки змогла полетіти додому, але порадувала громадськість цією історією.