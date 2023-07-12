Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяЗанадто важкі пасажири: британський лайнер не зміг злетіти через перевантаження
Велика БританіяТуризм

Занадто важкі пасажири: британський лайнер не зміг злетіти через перевантаження

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Авіалайнер британського лоукостера EasyJet не зміг злетіти через навантаження. Щоб вирішити цю проблему, командир повітряного судна попросив частину пасажирів добровільно зійти з рейсу. Про це повідомляє британське видання Independent.

Незвичайний інцидент трапився з рейсом, який вилітав з аеропорту Лансароте на Канарських островах до Ліверпулю цього тижня. Коли всі пасажири вже зайняли свої місця, пілот несподівано виступив з оголошенням і повідомив, що літак “досить важкий сьогодні” і не зможе злетіти через несприятливі погодні умови та коротку злітно-посадкову смугу.

“Якщо можливо, я попросив би до 20 потенційних добровольців віддати перевагу не летіти в Ліверпуль сьогодні ввечері”, – чемно звернувся командир екіпажу до пасажирів.

Він попередив, що вже обговорив проблему з керівництвом авіакомпанії, і кожен, хто добровільно покине борт, зможе без доплати поміняти квиток на наступний рейс, а також отримає 500 євро компенсації. У результаті 19 людей погодилися відлетіти пізнішим рейсом.

Незвичайні льотні інциденти – останні новини

До речі, це не перший безглуздий інцидент, в який потрапляє компанія easyJet. Так, молодого британця помилково усунули на 10 років від польотів літаками цієї компанії. Як з’ясувалося, хлопця просто переплутали з іншою людиною, яка раніше накуролесила в літаку.

Крім того, нещодавно DIP писав, що американку не хотіли пускати в літак через те, що має “занадто гаряче” фото в паспорті. Зрештою дівчина все ж таки змогла полетіти додому, але порадувала громадськість цією історією.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Літак EasyJet із туристами не зміг злетіти через зайву вагу: 19 пасажирів зняли з рейсу

Велика Британія
Авіакомпанія EasyJet, що базується у Великій Британії, вилучила 19...

Екіпаж easyJet висадив частину пасажирів із літака через зайву вагу

Велика Британія
19 пасажирів авіакомпанії easyJet залишили борт літака через те,...

В Іспанії пасажирів висадили з літака через зайву вагу

Іспанія
Пасажирів літака компанії EasyJet, що летів з іспанського Арресіфе...

Два п’яні російські туристи напали на англійських бортпровідників рейсу до Туреччини, літак вимушено сів у Греції

Велика Британія
Про авіадебош, розповіла турецька преса. На борту британської авіакомпанії...

Авіакомпанія easyJet помилково забанила туриста на 10 років через його ім’я

LifeStyle
Британська бюджетна авіакомпанія easyJet за день до вильоту повідомила...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму