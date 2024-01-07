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Названо найбезпечніші авіакомпанії світу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Складено рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу

За підсумками 2023 року титул найбезпечнішої авіакомпанії світу має найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand. Авіакомпанія досягла успіху в широкому спектрі безпеки, ніколи не беручи до уваги дрібні деталі. Про це йдеться у щорічному рейтингу найбезпечніших авіакомпаній у світі сайту Airline Ratings.

За словами головного редактора Airline Ratings Джеффрі Томаса, Air New Zealand зайняла перше місце завдяки своїй “твердій орієнтації на безпеку”. До першої десятки найбільш безпечних перевізників на початок 2024 року увійшли:

  • новозеландський авіаперевізник Air New Zealand;
  • найбільша авіакомпанія Австралії Qantas;
  • австралійська бюджетна авіакомпанія Virgin Australia;
  • національна авіакомпанія ОАЕ Etihad Airways;
  • національна авіакомпанія Катару Qatar Airways;
  • одна з найбільших авіакомпаній світу, що базується у Дубаї, Емірейтс;
  • японська авіакомпанія All Nippon Airways;
  • державний авіаперевізник Фінляндії Finnair;
  • флагманська авіакомпанія Гонконгу Cathay Pacific Airways;
  • магістральна авіакомпанія США Alaska Airlines.

Також безпечними вважаються: SAS, Korean Air, Singapore Airlines, EVA Air, British Airways, Turkish Airlines, TAP Air Portugal, Lufthansa/Swiss Group, KLM, Japan Airlines, Hawaiian Airlines, American Airlines, Air France, Air Canada Group and United Airlines .

Що стосується лоукостерів, то першість дісталася австралійському Jetstar. Топ-10 найбезпечніших бюджетних авіакомпаній виглядає так:

  • австралійський Jetstar;
  • британська лоукост-авіакомпанія easyJet;
  • ірландська надбюджетна авіакомпанія Ryanair;
  • угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air;
  • норвезька Norwegian;
  • Магістральна авіакомпанія США Frontier;
  • бюджетна авіакомпанія, що базується у Барселоні, Vueling;
  • міжнародний лоукостер із В’єтнаму. Vietjet;
  • американська бюджетна авіакомпанія Southwest;
  • мексиканська бюджетна авіакомпанія Volaris.

До двадцятки найбезпечніших лоукостерів також увійшли Flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo та Eurowings.

Для формування рейтингу експерти порівнюють показники безпеки сотень авіакомпаній, вивчаючи понад десять критеріїв, включаючи серйозні інциденти, нещодавні аварії зі смертельними наслідками, перевірки керівних та галузевих органів авіації, прибутковість, ініціативи з безпеки, експертну оцінку підготовки пілотів та вік флоту.

Проте оцінка не включає такі речі, як зіткнення з птахами, травми через турбулентність, погодні відхилення та удари блискавки, оскільки авіакомпанія не контролює таких подій.

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