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СШАТуризм

В аеропорту Лос-Анджелеса туристку хотіли заарештувати через “занадто гарячу” фотографію в паспорті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристку хотіли заарештувати через

В аеропорту Лос-Анджелеса туристку запідозрили у фальсифікації паспорта через надто “вдалу і гарячу” фотографію в документі. Дівчину ледь не зняли з рейсу, і відпустка могла опинитися під загрозою через можливий арешт.

30-річна пасажирка Аліша Марі розповіла про кумедну ситуацію в соцмережах, на її історію звернуло увагу видання The Sun.

За даними джерела, популярна американська модель та інфлюєнсерка Аліша Марі намагалася сісти на свій рейс до Стамбула з подругою. На відео блогерка розповідає, що її зупинила служба безпеки в аеропорту Лос-Анджелеса, бо співробітники не повірили, що на знімку в паспорті зображено саме її.

На щастя, дівчині все ж таки вдалося переконати правоохоронців, що вона не займалася фальсифікацією документів, і таки потрапити на свій рейс.

Пізніше вона попередила своїх передплатників, що краще ніколи не робити надто “гарячі фотографії” для своїх паспортів, оскільки це може призвести до того, що їх не впізнають.

“Я ніколи в житті не була такою приниженою”, – підписала свій відеоролик американська блогерка.

@alishamarie ive never been SO HUMBLED IN MY LIFE 😭🛂🚫 #passportphoto #passport #traveltiktok #grwm ♬ original sound – alishamarie

Відео з аеропорту набрало вже більше 8,5 мільйонів переглядів у TikTok та викликало живу реакцію обговорень у коментарях. Багато користувачів зізналися, що саме тому вони ніколи не робили гарних фотографій для своїх паспортів.

Одна жінка написала: “Добре не потрібно гламуру для мого фото в паспорті, тому що під час подорожей я завжди виглядаю, як тільки що зі сміття”.

Інший прокоментував: “Ось чому я одягаюсь скромно для фотографій на паспорт чи посвідчення особи”.

“Принаймні це справді класне паспортне фото”, – зробив комплімент дівчині коментатор.

Ще один користувач прокоментував: “Я був в автобусі з дівчиною на кордоні з Лаосом, якій не дозволили перетнути кордон, тому що вона зробила “надто гламурну” фотографію для свого паспорта”.

Хтось додав: “Те саме сталося зі мною у Франції”.

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