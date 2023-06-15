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Велика БританіяТуризм

Авіакомпанія “забанила” пасажира на 10 років через його ім’я

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія

21-річний англієць стверджує, що авіакомпанія помилково заборонила йому літати їхніми рейсами через його прізвище.

Як повідомляє видання Mirror, Кіран Харріс планував вилетіти 25 травня з Ліверпуля в Аліканту літаком easyJet. За словами чоловіка, за день до рейсу йому зателефонував представник компанії та повідомив, що його зняли з рейсу через “деструктивну поведінку” у минулому. Харрісу також заборонили літати літаками easyJet до 15 березня 2031 року.

“Я був спустошений. У мене більше не було бронювання та місця на рейсі”, – повідомив в інтерв’ю виданню Харріс.

Як виявилося, компанія переплутала його з іншим пасажиром, який був засуджений до 12 тижнів тюремного ув’язнення за “агресивну та образливу поведінку” під час польоту 2021 року. У чоловіків виявилися не лише однакові імена, а й дата народження.

Зрештою, проблема була вирішена, але до рейсу залишалося всього кілька годин, і чоловік мало не спізнився на свій літак.

“Ми забронювали відпустку місяць тому і навіть зареєструвалися онлайн більше тижня тому. Вони мали так багато часу, щоб зв’язатися з нами”, – сказав розчарований Харріс і додав, що навряд чи літатиме рейсами easyJet у майбутньому.

Після того, як ситуація вирішилася, компанія вибачилася перед Харрісом за непорозуміння і витрачений час.

«Нам дуже шкода, що містеру Харрісу помилково повідомили, що він не може літати нашими авіалініями. якого ми раніше внесли в чорний список за серйозне порушення на борту, як тільки пан Харріс зв’язався з нами, ми вирішили це питання, і хоча він вилетів за планом, ми розуміємо розчарування, яке це викликало, тому наша команда зв’яжеться з ним. і запропонує компенсацію”, – сказав в інтерв’ю Independent представник easyJet

Це не єдине ускладнення, з яким зіткнувся Харріс через своє ім’я. Торік у травні з тієї ж причини до його будинку прийшла поліція метрополітену. Усвідомивши свою помилку, представники влади залишили будинок, але Харріс все одно збирається звертатися за юридичною допомогою, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

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