Багаж “від дверей до дверей” пропонує пасажирам Європейський лоукостер

Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить їх проблем із багажем.

Тепер мандрівник може здати багаж прямо вдома, а отримати його – після прибуття в номер готелю або будь-яку іншу вказану адресу.

Повідомляється, що пасажиру не потрібно буде реєструвати багаж при вильоті або чекати його в зоні прильоту: за нього це зроблять співробітники Airportr, яка почала співпрацювати з easyJet.

На даний момент сервіс доступний лише пасажирам, наступним рейсом Лондон (з аеропорту Гатвік) – Женева. Відправка багажу коштуватиме 38 фунтів стерлінгів, а доставка — від 40 фунтів стерлінгів.

Якщо експеримент виявиться успішним, то, мабуть, дуже скоро такі послуги можуть виникнути і в усьому світі.