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Багаж “від дверей до дверей” пропонує пасажирам Європейський лоукостер

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Багаж

Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить їх проблем із багажем.

Тепер мандрівник може здати багаж прямо вдома, а отримати його – після прибуття в номер готелю або будь-яку іншу вказану адресу.

Повідомляється, що пасажиру не потрібно буде реєструвати багаж при вильоті або чекати його в зоні прильоту: за нього це зроблять співробітники Airportr, яка почала співпрацювати з easyJet.

На даний момент сервіс доступний лише пасажирам, наступним рейсом Лондон (з аеропорту Гатвік) – Женева. Відправка багажу коштуватиме 38 фунтів стерлінгів, а доставка — від 40 фунтів стерлінгів.

Якщо експеримент виявиться успішним, то, мабуть, дуже скоро такі послуги можуть виникнути і в усьому світі.

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