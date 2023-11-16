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Авіакомпанія EasyJet запускає нову послугу – доставку багажу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Авіакомпанія EasyJet запускає нову послугу – доставку багажу

Авіакомпанія EasyJet вирішила спростити мандрівки своїм пасажирам. На один із рейсів тепер можна приходити без нічого: багаж із дому забирають кур’єри і після прибуття доставляють у потрібну точку.

Нову послугу поки що тестують. Працює вона на маршруті Лондон – Женева. Усім, хто подорожує за тарифом Flexi, доставлення пропонують безкоштовно. Скористатися опцією можуть й інші пасажири, щоправда, за додаткову плату – 89 євро.

Якщо експеримент пройде успішно, послугу поширять і на інші маршрути.

Схожий проєкт нещодавно запустила Air France. Пасажирам, які вилітають із аеропорту Шарль-де-Голль, пропонують заздалегідь здати багаж у готелях та великих виставкових центрах у Парижі. Пізніше сумки забирають кур’єри та доставляють їх до аеропорту.

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