Рейс з Амстердама затримали на 5 годин через те що пілота вкусив комар

Рейс британського лоукостера EasyJet затримався в аеропорту Амстердама в Нідерландах за форс-мажорними обставинами: пілота вкусив комар. Туристи провели 5 годин, чекаючи, поки літак не був ретельно оброблений після атаки комах.

Як уточнило видання Mirror, борт мав злетіти в намічений час з аеропорту Схіпхол до британського Манчестера, але застряг на злітній смузі після того, як до кабіни пілотів увірвався рій комах. Один із них вкусив льотчика. На вимогу потерпілого літак довелося ретельно обробити.

У цей час змучені пасажири нервували і чекали на виліт. Серед них виявилася 27-річна ветеринарка Рейчел Грін. На своїй сторінці у соцмережі вона розповіла таке: «Час вильоту постійно відкладався. Нарешті пілот вийшов і повідомив, що його вкусив комар, тому він хоче, щоб весь борт був ретельно оброблений на випадок, якщо з’являться ще комахи».

При цьому інші туристи повідомили, що мають іншу інформацію: затримка була пов’язана з технічною несправністю. Проте очікування не додало позитиву туристам. За словами Грін, єдиною компенсацією, яку перевізник запропонував пасажирам за відкладений виліт, був ваучер на харчування на суму, еквівалентну 5 євро.

Додамо, що цей випадок не перший, коли комахи призводять до затримки рейсів. Раніше цього року рейс авіакомпанії літак авіакомпанії Delta Air Lines застряг на злітно-посадковій смузі в аеропорту Х’юстона в США через те, що рій бджіл обліпив одне з його крил. В результаті затримка рейсу склала близько 3-х годин (подробиці читайте за цим посиланням).