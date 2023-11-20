Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяЄвропейський лоукостер easyJet пропонує послугу, яка позбавить мороки з багажем
Велика БританіяТуризм

Європейський лоукостер easyJet пропонує послугу, яка позбавить мороки з багажем

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Європейський лоукостер easyJet пропонує послугу, яка позбавить мороки з багажем

Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить їх клопоту з багажем.

Як повідомляє Avianews, новий сервіс передбачає, що мандрівник може здати багаж прямо вдома, а потім отримати свою валізу після прибуття в готель або офіс у місті прильоту.

Як повідомляється, пасажиру не потрібно буде підходити до стійки реєстрації в аеропорту для здачі багажу під час вильоту або забирати його у залі прильоту — за нього це зроблять кур’єри. Послугу надає компанія Airportr, яка почала співпрацювати із easyJet.

На даний момент сервіс обмежений. Багаж забирають вдома перед рейсом і привозять за адресою у місті прильоту лише пасажирам, які вилітають із лондонського аеропорту Гатвік до Женеви. Реєстрація багажу вдома в Лондоні коштує від 38 фунтів стерлінгів (43 євро), а доставка багажу за вказаною адресою за прильотом до Женеви — від 40 фунтів стерлінгів (46 євро).

Якщо пасажир вилітає з Гатвика або Женеви за будь-яким іншим маршрутом easyJet, він може замовити реєстрацію багажу вдома, проте після прильоту йому доведеться самостійно забрати свою валізу в залі прильоту.

Для всіх рейсів easyJet до Женеви пасажир може замовити доставку багажу після прильоту. У такому разі кур’єр забере валізу з багажної каруселі в аеропорту Женеви і доставить її за вказаною адресою.

Нову послугу включено за замовчуванням у найдорожчий тариф Flexi. Пасажири easyJet з такими квитками можуть замовити безкоштовну реєстрацію багажу при вильоті з аеропорту Гатвік або Женеви.

Решта клієнтів easyJet надає послугу за окрему плату. У деяких випадках ціна доставки багажу перевищує ціну найдешевших авіаквитків. Якщо переліт з Гатвіка до Женеви 23 січня 2024 коштує 30 фунтів стерлінгів (34 євро), то доставка багажу від дверей до дверей на цьому маршруті обійдеться від 78 фунтів стерлінгів (89 євро).

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Переплутала коми: туристка в Лондоні замовила “недорогий” коктейль у барі та отримала рахунок на 2300 доларів

LifeStyle
Туристка замовила в барі свого готелю коктейль, не уточнивши...

У Стамбулі через негоду скасовано всі авіарейси

Туреччина
Турецькі авіакомпанії Turkish Airlines і Pegasus через негоду в...

З Лондона до Нью-Йорка за 3,5 години: найшвидший літак у світі вирушить у політ

Велика Британія
Надшвидкий літак „Син Конкорду“, який зможе долетіти з Лондона...

Члени екіпажу перебрали з алкоголем та зірвали рейс до Лондона

Бразилія
Три члени екіпажу British Airways перебрали з алкоголем і...

Туристи похвалилися, що злітали за 30 євро на вікенд у Мілан і поїли там піцу та морозиво

LifeStyle
Туристи похвалилися в соцмережах недорогою поїздкою до Мілану, де...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму