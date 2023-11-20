Європейський лоукостер easyJet пропонує послугу, яка позбавить мороки з багажем

Європейський лоукостер easyJet пропонує пасажирам нову послугу, яка позбавить їх клопоту з багажем.

Як повідомляє Avianews, новий сервіс передбачає, що мандрівник може здати багаж прямо вдома, а потім отримати свою валізу після прибуття в готель або офіс у місті прильоту.

Як повідомляється, пасажиру не потрібно буде підходити до стійки реєстрації в аеропорту для здачі багажу під час вильоту або забирати його у залі прильоту — за нього це зроблять кур’єри. Послугу надає компанія Airportr, яка почала співпрацювати із easyJet.

На даний момент сервіс обмежений. Багаж забирають вдома перед рейсом і привозять за адресою у місті прильоту лише пасажирам, які вилітають із лондонського аеропорту Гатвік до Женеви. Реєстрація багажу вдома в Лондоні коштує від 38 фунтів стерлінгів (43 євро), а доставка багажу за вказаною адресою за прильотом до Женеви — від 40 фунтів стерлінгів (46 євро).

Якщо пасажир вилітає з Гатвика або Женеви за будь-яким іншим маршрутом easyJet, він може замовити реєстрацію багажу вдома, проте після прильоту йому доведеться самостійно забрати свою валізу в залі прильоту.

Для всіх рейсів easyJet до Женеви пасажир може замовити доставку багажу після прильоту. У такому разі кур’єр забере валізу з багажної каруселі в аеропорту Женеви і доставить її за вказаною адресою.

Нову послугу включено за замовчуванням у найдорожчий тариф Flexi. Пасажири easyJet з такими квитками можуть замовити безкоштовну реєстрацію багажу при вильоті з аеропорту Гатвік або Женеви.

Решта клієнтів easyJet надає послугу за окрему плату. У деяких випадках ціна доставки багажу перевищує ціну найдешевших авіаквитків. Якщо переліт з Гатвіка до Женеви 23 січня 2024 коштує 30 фунтів стерлінгів (34 євро), то доставка багажу від дверей до дверей на цьому маршруті обійдеться від 78 фунтів стерлінгів (89 євро).