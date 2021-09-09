В Англії чоловік з ножем увірвався на заправку і взяв заручників

Невідомий чоловік напав з ножем на персонал магазину на автозаправній станції в Брістолі, поранивши щонайменше одну людину. Про це повідомила місцева поліція.

“Чоловік з ножем знаходиться в магазині на автозаправній станції”, – написали правоохоронні органи в Twitter. Одна людина “покинула місце події та була госпіталізована з травмами, що не загрожують життю”.

Чоловік взяв в заручники співробітників автозаправної станції.

В даний час на місці події перебувають озброєні співробітники правоохоронних органів і переговорники, які намагаються довести інцидент до безпечного завершення. Тим часом поліція закликала населення уникати цього району.