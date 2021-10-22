ГоловнаLifeStyleВідомий Шведський репер Ейнар застрелений у Стокгольмі, йому було 19 років
LifeStyleШВЕЦІЯ

Відомий Шведський репер Ейнар застрелений у Стокгольмі, йому було 19 років

Гліб Парфененко
Відомий Шведський репер Ейнар застрелений у Стокгольмі, йому було 19 років

Один із найпопулярніших шведських реперів був застрелений у Стокгольмі пізно в четвер, що посилило обурення через насильство, пов’язане з бандами, яке торкнулося Північної країни в останні роки.

19-річний Ейнар, справжнє ім’я якого було Нільс Гронберг, був убитий у елітному передмісті Стокгольма Хаммарбі-Сьостад, і досі жодних арештів не було. Під час попереднього інциденту минулого року Ейнара викрали й напали конкуруючі репери.

“Молоде життя погасло, і я розумію, що він багато значив для багатьох молодих людей. Це трагічно”, – сказав прем’єр-міністр Стефан Лофвен TT, національному інформаційному агентству Швеції.

Гронберг, який дебютував у 16 років, випустив чотири альбоми, мав десятки мільйонів трансляцій на музичних платформах і отримав кілька шведських Греммі та інших нагород.

Відомий Шведський репер Ейнар застрелений у Стокгольмі, йому було 19 років

Минулого року його викрали та побили конкуруючі репери, пов’язані зі стокгольмськї злочинної групи. Кілька людей, у тому числі Ясін Бін, ще один із найуспішніших шведських реперів, отримали тюремні терміни за участь у викраденні.

Йохан Форселл, речник законності та правопорядку головної опозиційної партії “Помірні”, сказав, що настав час покласти край насильству банд у Швеції.

“Межі того, що можна прийняти в цивілізованій країні, були пройдені дуже давно”, – написав він у Twitter. “Нам потрібні дії, а не слова, щоб змінити ситуацію і навести порядок у Швеції”.

Швеція роками страждає від бандитського насильства і пройшла шлях від одного з найнижчих показників злочинності з використанням зброї в Європі до одного з найвищих за останні два десятиліття.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International