Індієць вбив свою дружину коброю

Влада Індії засудили чоловіка за звинуваченням у тому, що він убив власну дружину укусом кобри. Сурадж Кумар був заарештований в минулому році після того, як його дружина Ранку померла від отрути змії.

Слідство довело, що Сурадж впустив кобру в ліжко своєї дружини, коли вона спала вночі, повідомляє BBC. 25-річна жінка була знайдена мертвою вранці її сім’єю. Вони підозрювали, що чоловік домагається їх приданого. Всього за тиждень до цього Утра була укушена іншою змією, але зуміла видужати.

За словами поліції, розслідування показало, що за двома нападами змій стояв саме чоловік. Інший чоловік, який допоміг йому дістати рептилій, також був заарештований. Пізніше він став свідком у справі і допоміг слідчим зібрати воєдино загадку вбивства.

Звинувачення вимагало смертного вироку для Сураджа Кумара. Замість цього суддя у цій справі засудив чоловіка який визнав вину до подвійного довічного ув’язнення, який повинен виплатити родичам жертви близько 6 500 доларів США.