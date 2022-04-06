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Німеччина

Німецька поліція розпочала загальнонаціональну операцію проти правих екстремістів

Гліб Парфененко
Німецька поліція розпочала загальнонаціональну операцію проти правих екстремістів

Німецька поліція провела обшуки за адресами по всій країні у зв’язку з підозрами щодо правоекстремістських груп, повідомило агентство DPA.

Масштабна операція охопила 11 із 16 земель Німеччини і була спрямована проти близько 50 підозрюваних. Чотирьох людей, пов’язаних із групою бойових мистецтв у центральному німецькому місті Айзенах, було затримано, повідомила федеральна прокуратура. Вони підозрюються у приналежності до злочинної організації.

За даними звинувачення, групу бойових мистецтв звинувачують у насильстві, зокрема щодо відомих лівих. Повідомляється, що його члени намагалися «підтримувати порядок» за допомогою патрулів районами.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що члени групи брали участь у протестах проти протиепідемічних заходів із метою спровокувати насильство. Додамо, що під час операції ттакож пройшли обшуки у регіональному штабі правоекстремістської Національно-демократичної партії. Стверджується, що там проходили тренування групи з бойових мистецтв.

Прокуратура стверджує, що об’єктом операції також стало право екстремістське угруповання Kombat 18, заборонене на початку 2020 року. Обшуки пов’язані з порушеннями цієї заборони.

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