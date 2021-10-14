П’ятеро людей загинули в результаті нападу чоловіка з луком в Норвегії

П’ятеро людей загинули в результаті атаки лука в Норвегії. Чоловік, озброєний луком і стрілами, відкрив безладну стрілянину на вулицях Конгсберг. Як повідомляє місцевий телеканал NRK, є поранений поліцейський.

«Щонайменше п’ятеро людей загинули. Кілька людей отримали поранення, в тому числі один співробітник цивільної поліції», – повідомляє NRK.

Поліція затримала чоловіка в центрі міста Конгсберг. Поліція не виключає версію про теракт. На даний момент слідчі вважають, що підозрюваний діяв сам. Жителів міста закликали залишатися вдома.