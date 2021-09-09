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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Англии мужчина с ножом ворвался на заправку и взял заложников

Глеб Парфененко
В Англии мужчина с ножом ворвался на заправку и взял заложников

Неизвестный мужчина напал с ножом на персонал магазина на автозаправочной станции в Бристоле, ранив по меньшей мере одного человека. Об этом сообщила местная полиция.

«Мужчина с ножом находится в магазине на автозаправочной станции», — написали правоохранительные органы в Twitter. Один человек «покинула место происшествия и была госпитализирована с травмами, не угрожающими жизни».

Мужчина взял в заложники сотрудников автозаправочной станции.

В настоящее время на месте происшествия находятся вооруженные сотрудники правоохранительных органов и переговорщики, которые пытаются доказать инцидент в безопасное завершение. Между тем полиция призвала население избегать этого района.

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