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ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Британців попередили, що їм слід очікувати «кошмарного» Різдва

Гліб Парфененко
Британців чекає жахливе Різдво, багато сімей не зможуть купити індичку

Громадяни Сполученого Королівства були попереджені про необхідність готуватися до «кошмарного» Різдва, пише британська газета The Times.

Брак робочої сили в сільському господарстві та транспортній галузі може привести до скорочення вибору в супермаркетах під час зимових свят.

«Багато сімей не зможуть купити індичку на Різдво, а подарунки під ялинкою можуть не виправдати очікувань через затримки з імпортом іграшок, велосипедів і електротоварів», – йдеться в повідомленні з посиланням на аналітиків.

Найбільші британські роздрібні торговці прогнозують скорочення поставок на період свят, якщо міністри в Лондоні не приймуть термінових заходів, щоб допустити в країну більше іноземних робітників, повідомляє FOCUS.

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