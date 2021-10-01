Британців попередили, що їм слід очікувати «кошмарного» Різдва

Громадяни Сполученого Королівства були попереджені про необхідність готуватися до «кошмарного» Різдва, пише британська газета The Times.

Брак робочої сили в сільському господарстві та транспортній галузі може привести до скорочення вибору в супермаркетах під час зимових свят.

«Багато сімей не зможуть купити індичку на Різдво, а подарунки під ялинкою можуть не виправдати очікувань через затримки з імпортом іграшок, велосипедів і електротоварів», – йдеться в повідомленні з посиланням на аналітиків.

Найбільші британські роздрібні торговці прогнозують скорочення поставок на період свят, якщо міністри в Лондоні не приймуть термінових заходів, щоб допустити в країну більше іноземних робітників, повідомляє FOCUS.