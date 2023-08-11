В Туреччині у готелів почалися проблеми

До серпня-вересня турецьку туріндустрію може очікувати маса неприємних сюрпризів: у готелі почалися проблеми у зв’язку із закредитованістю, яка виросла до неймовірних розмірів — до кінця року зростання заборгованості готелів за кредитами досягне 100 мільярдів турецьких лір. До кінця сезону це може загрожувати готелям банкрутством, причому в зоні ризику переважно великі готелі – повідомляє видання Turizm Ajansi.

Серед причин кризи турками називаються «пандемія, землетрус, вибори, висока інфляція і той факт, що подобова оренда житла цього року стала дешевшою» – все це завдало готелям безліч неприємностей. Основна з них — те, що зростання витрат, витрат на персонал та скорочення тривалості перебування в готелях «порушує грошовий потік готелів», і вони змушені вдаватися до кредитів.

Як заявив у ЗМІ засновник банку даних з туризму та економіст Ерол Карабулут, всього в Туреччині 10 тисяч великих і малих готелів, але переважно готелі, які зайняли гроші — це великі готелі з великою місткістю.

«Заборгованість готелів за кредитами збільшилася в середньому на 64 млрд. турецьких лір за перші 6 місяців 2023 року. При цьому в червні було виплачено лише 41 мільярд турецьких лір. Якщо це продовжиться, до кінця цього року зростання боргів за кредитами досягне 100 млрд. турецьких лір. Такого збільшення кредиту не було ніколи протягом останніх 4-5 років», – заявив турецький експерт. За його оцінками, якщо зниження заповнюваності продовжиться останніми місяцями туристичного сезону, то криза неминуча.

За його оцінками, в середньому близько 700-800 готелів з великою кількістю місць категорично потребують кредитів, і саме вони стали «генератором» стрімкого зростання сум. У невеликих готелях сума кредитів не перевищує 2-3 млн. лір. «Чи це сигнал тривоги для галузі? Ми побачимо це у серпні-вересні. За моїми оцінками, з неможливістю платити зіткнуться від 5 до 10-15% готелів. Варто при цьому врахувати, що торік готелі мали гарний оборот, і вони брали кредити, розраховуючи на найкращі — при цьому у багатьох є борги, які не виплачуються по 3-4 роки, є накопичені кредити», — сказав він.

Його оцінку підтримав віце-президент Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) Хакан Саатчіоглу: за його словами, через зростання інфляції спостерігаються перебої в доходах. «Якщо велика готельна група зробила або робить інвестиції або розпочала ремонтні роботи в останні роки, їй буде потрібно кредит, який доведеться повертати», – заявив він. При цьому готелі не могли набрати стільки туристів, скільки їм потрібно — приріст турпотоку на 25% майже не позначився на готелях.

Бугра Артік, голова правління Асоціації туристичних готельєрів та операторів Південного Мармурового моря (GUMTOB), також додав, що проблема нестачі грошових коштів та фінансування готелів була актуальна і торік, і все ще зберігається. При цьому він додав, що банки вже намагаються убезпечити себе, очевидно від потенційних банкрутів, і великим готелям все складніше отримати кредит. «При цьому зростання цін на продукти харчування та енергію склало майже 100%, готелі мають надзвичайно високі вхідні витрати, це відбивається на цінах. У нас навіть дорожче, ніж у деяких європейських країнах», – додав він.