У США почалася грандіозна криза в авіації

Грандіозна криза в авіації очікує незабаром країну з найрозвиненішою економікою та авіамережею — йдеться про США. Основна причина – «цунамі пілотів у зв’язку з виходом більшістю з них на пенсію». Про це заявила у Конгресі галузева група.

“Нестача пілотів викликала колапс у повітряному сполученні”, – заявила підкомітету з транспорту та інфраструктури Фей Маларкі Блек, президент і головний виконавчий директор Асоціації регіональних авіакомпаній. За її словами, «цунамі» загрожує вже в найближчі 15 років — більше половини пілотів за цей час досягнуть обов’язкового пенсійного віку 65 років, причому молодші пілоти не можуть замінити старіючих.

Вже зараз «гострий і постійний брак пілотів» спостерігається по всій країні: у 42 штатах зараз менше рейсів, ніж до пандемії, 136 аеропортів втратили щонайменше чверть штатного розкладу, авіакомпанії скоротили рейси в 11 невеликих аеропортів. А також уже понад 500 літаків регіональних авіакомпаній простоюють без достатньої кількості пілотів, а ті, що можуть літати, використовуються на 40% менше, ніж торік.

Користь для пілотів тут одна — поєднання обмежених можливостей та високого попиту призводить до того, що вести значно перевищує допандемічний рівень. Це, щоправда, стає додатковою проблемою для регіональних перевізників — брак пілотів відчувають і такі «авіамонстри» США, як American, United (UAL) та Delta (DAL). У результаті вони наймають пілотів регіональних авіакомпаній, що створює ще більшу проблему для регіональних авіакомпаній. У 2022 році великі авіакомпанії найняли понад 13 000 пілотів, майже всі з невеликих авіакомпаній, але їх було недостатньо, щоб задовольнити попит.

“Вартість навчання нового пілота може становити 80 000 доларів, що в сумі становить 200 000 доларів у поєднанні з вартістю отримання ступеня бакалавра”, – додала глава асоціації. Вона додала, що при цьому програми навчання пілотів не надають охочим доступу до кредитів на навчання, в результаті менше 8% нових пілотів виявляються молодшими за 30 років — багато хто потрапляє до кабіни пілота як «друге місце кар’єри», додала вона.

При цьому, як додав Джейсон Амбросі, президент Асоціації пілотів авіакомпаній, підкомітету з домашнього транспорту, пов’язаного з авіацією, додав, що авіакомпанії наразі недоукомплектовані персоналом через відсутність у них адекватної оплати праці та якісних умов життя пілотів, а також внаслідок управлінських рішень, ухвалених під час пандемії. “Поточний ринок праці ускладнений тим, що пілоти, що переміщаються між авіакомпаніями, залишають авіакомпанії, які пропонують менш привабливу кар’єру, на користь тих, які пропонують більш високу оплату та якість життя”, – заявив він. Щоправда, ідею підвищити пенсійний вік для пілотів хоча б на два роки він забракував, повідомивши, що це «викличе головний біль у програмах авіакомпаній».