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НімеччинаТуризм

Готелі та ресторани в Німеччині готуються до масових закриттів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Невже це кінець? Готелі та ресторани в Німеччині готуються до масових закриттів

Песимізм та екзистенційні страхи, тобто побоювання за своє існування, такі основні настрої в індустрії гостинності Німеччини. Які, згідно з опитуванням проведеного Німецькою асоціацією готелів і ресторанів (DEHOGA Bundesverband), «різко погіршилися» порівняно з серпнем. Загалом суть їхньої оцінки поточної ситуації та найближчих перспектив така — або якось вдасться забезпечити енергопостачання та якнайшвидше зниження цін на енергоносії, або готелям та ресторанам доведеться готуватися до масового закриття.

«Зважаючи на різке зростання витрат та зниження продажів 66,1% підприємств знову побоюються за своє існування, особливо через високі ціни на енергоносії. Порівняно зі серпнем компаній з екзистенційними страхами стало майже на 30 відсотків більше, місяць тому цей показник становив 37,7%. Майже кожна третя компанія або 29,6% побоюються піти в мінус 2022 р., до 2023 р. такі ризики прогнозує більш ніж кожна друга компанія 53,5%», – йдеться у звіті.

У результаті глави DEHOGA закликали до прискорення заходів щодо надання допомоги та забезпечення енергетичної безпеки. «Необхідно запобігати закриття підприємств та банкрутства. Нам потрібно ясно зрозуміти, яку підтримку ми можемо розраховувати», – заявляють вони уряду. Також вони запевняють, що для виживання туристичного бізнесу «забезпечення енергопостачання та якнайшвидше запровадження стримування цін на енергоносії мають тепер стати головним пріоритетом».

Не дивно: як показують результати опитування DEHOGA, в галузі спостерігається безпрецедентне зростання витрат на енергію, продукти харчування та персонал. При цьому приблизно 7% заявили, що їхні витрати загалом зросли більш ніж на 200%. Для 92,3% компаній екстремальні стрибки цін на енергію є найсерйознішою проблемою.

Другим номером йде різке зростання цін на продукти харчування та напої +26% за вересень та витрати на персонал +19%. “У більшості закладів непомірне зростання витрат може лише частково перекладатися на гостей у вигляді підвищення цін”, – додають у звіті. Втім, потенційний споживач все одно голосує грошима. У вересні продаж ресторанів та готелів впав на 7%, а за період з січня по вересень галузь повідомила про падіння продажів на 10% порівняно з тим же періодом 2019 року. У результаті за даними Федерального статистичного управління, 2022 загрожує стати для галузі третім поспіль збитковим роком.

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