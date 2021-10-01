Британцев ждет ужасное Рождество, многие семьи не смогут купить индейку и подарки

Граждане Соединенного Королевства были предупреждены о необходимости готовиться к «кошмарному» Рождеству, пишет британская газета The Times.

Нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве и транспортной отрасли может привести к сокращению выбора в супермаркетах во время зимних праздников.

«Многие семьи не смогут купить индейку на Рождество, а подарки под елкой могут не оправдать ожиданий из-за задержек с импортом игрушек, велосипедов и электротоваров», — говорится в сообщении со ссылкой на аналитиков.

Крупнейшие британские розничные торговцы прогнозируют сокращение поставок на период праздников, если министры в Лондоне не примут срочных мер, чтобы допустить в страну больше иностранных рабочих, сообщает FOCUS.