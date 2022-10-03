У Європі починається масове банкрутство готелів та ресторанів

Високі ціни загрожують банкрутством готелям, ресторанам, кафе та барам по всій Європі. Настільки, що Європейська готельна асоціація Hotrec закликала європейських міністрів енергетики вжити негайних заходів щодо зниження цін на енергоносії для індустрії гостинності.

Цей лист був направлений міністрам енергетики ЄС. У ньому заявлено, що витрати всіх цих та інших підприємств сектору електроенергії зросли на 200-600%. У результаті вони можуть почати банкрутувати, якщо не буде вжито запобіжних заходів і не буде знижено ціни на енергоносії.

Hotrec також звернула увагу на важливість сектора розміщення економіки. «Більша частина — 90% підприємств, що працюють у сфері туризму по всій Європі, є невеликими підприємствами. Їхня кількість становить 2 млн., і на цих підприємствах зайнято 12 млн осіб. Ця проблема потребує негайного вирішення», – закликала асоціація.