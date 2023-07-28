З Туреччини надійшов тривожний сигнал: у готелях турецького Бодруму почалися звільнення персоналу

Тривожний сигнал прийшов із турецького Бодруму, де у розпал пляжного сезону почалися звільнення персоналу в готелях. Причина — неправильна цінова політика, від наслідків якої відвернули іноземні багатії. Наступною може стати Анталія, твердять експерти. Подробиці повідомив турецький портал Turkiye Turizm.

Готельєри пояснили, що заповненість готелів у піковий сезон становить лише 55-60%, що дуже відрізняється від звичайних даних. У Бодрумі на Егейському морі переважно розташовані 5-зіркові готелі преміум-класу, але через постійне підвищення цін вони залишилися заповнені лише наполовину. За словами представників сектору, розкішні готелі зросли у ціні до 40% через інфляцію.

Як зазначив представник Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) Бодрума Йігіт Гіргін, відтік персоналу почався через відсутність потрібного ступеня заповнення готелів. Водночас Анталія поки що знаходить сили протистояти цій проблемі. Представники турсектора також висловили стурбованість тим, що ринок оренди будинків для відпочинку, подібний до сервісу Airbnb, створив неформальну економіку, що також позначається на заповнюваності люксових готелів. Підсумок постійного підвищення цін на розміщення – відсутність потрібного для отримання зиску відсотка відпочиваючих і скорочення персоналу.

Скептики звинувачують у всьому онлайн-майданчики бронювання, наприклад, Airbnb, і закликають уряд обмежити їхню дію в курортних зонах Туреччини, щоб захистити інтереси готельєрів. Представники сектору впевнені, що звільнення є останнім шансом на відновлення, і сподіваються на покращення ситуації з приходом серпня, коли туристи, можливо, будуть активнішими. Однак чи тільки у них справа? Крім того, що спонукає туристів масово звертатися до сервісів бронювання, якщо готелі, на їхню думку, пропонують оптимальні ціни?

«Заповнюваність у серпні становить менше 70%. Ми навіть не говоримо про вересень. Німці не приїхали через ціни, українці та росіяни не їдуть через війну. Причиною стала неправильна цінова політика, — зазначив експерт і додав, що реальний стан готелів вищого сегменту в Бодрумі виявився нижчим за очікуваний рівень. — Насамперед неправильна цінова політика призвела до того, що туристи вищого сегменту вважали за краще поїхати в інші напрямки, аніж приїхати до Бодрума. Звільнення в туристичному секторі дуже обмежені та мають бути останнім варіантом».

Анталія наступна?

Ситуація також торкнулася інших регіонів, наприклад Анталії — на ціни масово скаржаться туристи. Однак «скидати» цінники готельєри не хочуть. Головна курортна провінція на півдні Туреччини, яка в останні десятиліття була для наших співвітчизників «меккою туризму», наразі викликає багато питань та претензій.

«Анталія чинить опір неспокійному сезону. Провінція вже ледь поновила зайнятість. Нові співробітники навчені та прийняті на роботу. Готелі пручаються звільненню персоналу. З нетерпінням чекаємо на серпень. Після цього часу ціни не знизяться. Спекотна погода також збільшує витрати. Наприклад, у нас кондиціонери працюють цілодобово. Ми маємо вистояти», — висловив сподівання фахівець. Роблячи ставку за поточних умов на серпень, виходить, що готельєри Анталії не зробили висновок із тривожного повідомлення, яке отримали від сусіда — курортного Бодрума.