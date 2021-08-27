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ВАТИКАН

Папа вперше призначив жінку на важливу посаду у Ватикані

Гліб Парфененко
Папа призначив жінку на важливу посаду у Ватикані

Папа Франциск призначив сестру Алессандру Смеріллі тимчасовим секретарем дикастерія зі сприяння інтегрального людського розвитку і делегатом Ватиканської комісії з COVID-19, повідомляє DPA з посиланням на Святий Престол.

Портал Vatican News повідомив, що Смеріллі була першою жінкою, призначеною секретарем дикастерія, відділу адміністрації Ватикану.

Вона замінює монсеньйора Бруно Марі Дафф і Папу Аугусто Зампіні.

З березня 2021 року Смеріллі була помічником секретаря дикастерія зі сприяння загальному розвитку людини.

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