Папа впервые назначил женщину на важную должность в Ватикане

Папа Франциск назначил сестру Алессандру Смерилли временным секретарем дикастерия по содействию интегрального человеческого развития и делегатом Ватиканской комиссии по COVID-19, сообщает DPA со ссылкой на Святой Престол.

Портал Vatican News сообщил, что Смерилли была первой женщиной, назначенной секретарем дикастерия, отдела администрации Ватикана.

Она заменяет монсеньора Бруно Мари Дафф и Папу Аугусто Зампини.

С марта 2021 Смерилли была помощником секретаря дикастерия по содействию общему развитию человека.