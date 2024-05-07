Всі розділи
ГоловнаОАЕУ столиці ОАЕ для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги
ОАЕТуризм

У столиці ОАЕ для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У столиці ОАЕ для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги
Photo by Marc Deriaz on Unsplash

У столиці ОАЕ нагадаємо, що їй вважається емірат Абу-Дабі для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги. Як пояснили в місцевій пресі, заборона введена на користування більшою частиною пляжів у межах міста, тобто пляжами при основних готелях. Причиною названо необхідність перевірки води — є підозра, що після недавніх злив та повеней її якість знизилася.

За офіційними даними, зараз проводиться забір води для аналізів, щоб переконатися, що стан води відповідає санітарним нормам. Зазначимо, що Абу-Дабі розташований на островах і більшість «міських» пляжів перебувають у свого роду «протоках».

Як альтернативу туристам запропонували пляжі острова Саадіят, що виходять вже безпосередньо на затоку, де ризик забруднення менший. Щоправда, є проблема: найвідоміший пляж острова, Mamsha Al Saadiyat, платний. Його відвідування обійдеться у 50 дирхамів для дорослих та 25 дирхамів для дітей. Натомість з готелів анонсовано безкоштовні трансфери. Відкриті й інші пляжі на острові, такі як Kai Beach та Saadiyat Beach Club. Відкриті пляжі острова Яс – Yas Beach і Cyan beach.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В Єгипті почалося свято для туристів, яке відзначається з 2700 року до нашої ери

Єгипет
Готелі Хургади забиті: як пишуть у єгипетській пресі, туристи...

Влада Іспанії планує знести тисячі пляжних барів та готелів першої лінії

Іспанія
Пляжні бари та готелі першої лінії зноситимуть, що цікаво...

Влада Туреччини планує закрити 3 тисячі готелів – відомо причини

Готелі
У Туреччині пообіцяли закрити 3 тисячі готелів, а решту...

Названо найнебезпечніше місто у світі

Мексика
Це приморське місто відоме своїми приголомшливими пляжами, розкішними курортами...

Топ-10 найнебезпечніших країн для жінок-туристок

Бразилія
У соціальних мережах часто рекламуються туристичні напрями, які здаються...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsСШАУкраїнаЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму