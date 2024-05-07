У столиці ОАЕ для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги

У столиці ОАЕ нагадаємо, що їй вважається емірат Абу-Дабі для туристів закрили пляжі, залишивши їх без головної розваги. Як пояснили в місцевій пресі, заборона введена на користування більшою частиною пляжів у межах міста, тобто пляжами при основних готелях. Причиною названо необхідність перевірки води — є підозра, що після недавніх злив та повеней її якість знизилася.

За офіційними даними, зараз проводиться забір води для аналізів, щоб переконатися, що стан води відповідає санітарним нормам. Зазначимо, що Абу-Дабі розташований на островах і більшість «міських» пляжів перебувають у свого роду «протоках».

Як альтернативу туристам запропонували пляжі острова Саадіят, що виходять вже безпосередньо на затоку, де ризик забруднення менший. Щоправда, є проблема: найвідоміший пляж острова, Mamsha Al Saadiyat, платний. Його відвідування обійдеться у 50 дирхамів для дорослих та 25 дирхамів для дітей. Натомість з готелів анонсовано безкоштовні трансфери. Відкриті й інші пляжі на острові, такі як Kai Beach та Saadiyat Beach Club. Відкриті пляжі острова Яс – Yas Beach і Cyan beach.